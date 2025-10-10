ÄÔ´õÈþ¡¢¥°¥Ã¥¹¥êÌ²¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤·»ËåSHOT¤ò¸ø³«¡ÖÌµ»ö2¿Í¿²¤«¤·¤Ä¤±´°Î»¡×
10·î10Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤È¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¼¡½÷¤Î¿²´éSHOT¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é»ä¤Î¤á¤Þ¤¤¤È Æ¬ÄË¤¬ ¹ó¤«¤Ã¤¿1Æü¤Ç ²¿¤È¤«Ìë¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÌµ»ö2¿Í¿²¤«¤·¤Ä¤±´°Î»¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¼«Ê¬!!!!!!¡×¡Ö¸å¤ÏÌëÃæ¤À¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¿²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Â©»Ò¤È¼¡½÷¤¬´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÌ²¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤·»ËåSHOT¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¡¦º£Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î Ì´¶õ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Î´õ¶õ¤Ë ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ç¥¸¥ã¥ÖÊÂ¤ß!!!!!!!!¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤Î¶»¤ÇÌ²¤ë¼¡½÷¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
