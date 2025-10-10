¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÉü³è¡ª ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡È¿è¤Ê±é½Ð¡É¤Ë²ñ¾ìÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ´·²¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¸ÅÁãÃÄÂÎ¤Ë³®Àû¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡È¿è¤Ê±é½Ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉü³è¤ÎÈþ½÷¥¿¥Ã¥°¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡È¿è¤Ê±é½Ð¡É
¡¡ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE¤ÎÄó·ÈÀèÃÄÂÎTNA¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥¶¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥¥ã¥·¡¼¡¦¥ê¡¼&¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡Ë¤À¡£2¿Í¤Ï2015Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇWWE¤Ë½êÂ°¡£ºßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëTNA¤¬ÆüËÜ»þ´Ö10·î8Æü¤ËWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏNXT¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡ÖNXT Showdown¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àTNA¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àNXT¤È¤Î½÷»Ò8¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡WWE¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÆþ¾ì¶Ê¤ÏWWE»þÂå¤Î¤â¤Î¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£WWE¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤âÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥éÈ´·²¤À¤Ê¡×¡Öº£¤¹¤°WWE¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î2¿Í¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÂç¤¤¯·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àNXT¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
