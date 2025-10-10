¼óÁê²ñ¸«¡¢90Ê¬¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Ë¡¡½ê´¶È¯É½¤Ø»×¤¤¤Ë¤¸¤à
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÏÌó90Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¿Ô¤¯¤¹¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¼óÁê²ñ¸«¤ÏÄÌ¾ï1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯½ê´¶¤Ë¹þ¤á¤¿¼óÁê¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£Âà¿Ø°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿9·î7Æü¤Î¶ÛµÞ²ñ¸«¤ÏÌó45Ê¬´Ö¤Ç¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï²ñ¸«ËÁÆ¬¤ÎÌó20Ê¬´Ö¤Ç½ê´¶¤Î³µÍ×¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¸å¡¢µ¼Ô·×19¿Í¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤¿¡£½ê´¶¤ÎºîÀ®¥×¥í¥»¥¹¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡Ö¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ç½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤È¤·¤Æ½Ð¤¹ÀÕÇ¤¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë¼«³Ð¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£