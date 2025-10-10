¡ÖeCanter¡×¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÈAI¤òÍ»¹ç¡ª »°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹ ¤¬JMS2025¤Ç¼¡À¤ÂåÊªÎ®¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCOBODI¡×½é¸ø³«¤Ø¡¡
eCanter¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë³×¿·Åª¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCOBODI¡×
¡¡»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç10·î30Æü¡Á11·î9Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï10·î31Æü¤«¤é¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJAPAN MOBILITY SHOW 2025¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡§JMS 2025¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖFUTURE TOGETHER¡§¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤í¡¢¤Õ¤½¤¦¤È¶¦¤Ë¡×¤ò¥Ö¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊªÎ®²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬»°É©¤Õ¤½¤¦¥Ö¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ª
¡¡JMS2025¤Î»°É©¤Õ¤½¤¦¥Ö¡¼¥¹¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·¿ÊªÎ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCOBODI¡ÊConnected Load Body¡Ë¡§¥³¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖCOBODI¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä²Ù¹ß¤í¤·ºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢ÇÛÁ÷¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¡£²Ù¹ß¤í¤·ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼çÂÎ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê²ÙÂæÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤ò¼«Æ°¤Ç·×²è¤¹¤ëÇÛÁ÷·×²è¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ï¥¤¥º¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÊªÎ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖCOBODI¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎÎÌ»º·¿ÅÅµ¤¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè»°À¤Âå¤Î¡ÖeCanter¡×¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖCOBODI¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÀè¿Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤âÅÐ¾ìÍ½Äê
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎJMS2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖFUSO Àè¿Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡×¤òÀß¤±¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖFUTURE TOGETHER¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬ÉÁ¤¯Í¢Á÷¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖFUSO ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡õ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤äEV¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»°É©¤Õ¤½¤¦¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅìÅ¸¼¨Åï1³¬¡ÊÅì6¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¢¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æEC02¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£