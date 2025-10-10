¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥À¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡¢ÁÇ´é¡õ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òTV¤Ç¸ø³«¡¡¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¡õ½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤â
¡¡¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬¡¢¤¢¤¹11ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°11¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÌµÉ½¾ð¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥À¥ó¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡Ä¿¿·õ¤ÊÎý½¬¢ª¥¬¥Á¥ã³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¿ÍÀ¸¤Îµ±¤¤òÉÁ¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¤ª¤«¤Ã¤Ñ»Ñ¤ËÀ©Éþ»Ñ¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ°ìÌöÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤äCM½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¥À¥ó¥¹³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¿¶ÉÕ»Õ¤Îakane¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê17¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁ´°÷¤¬Âçºåºß½»¡£Âçºå¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¤È¡È¸ÄÀ¡É¤È¤¤¤¦Î¾¶ËÃ¼¤ÎÉ½¸½¤ò¥À¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î·Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAVANT JAM 2025¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢akane¤«¤é²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îseira¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÀ®Ä¹¤ÎÆü¡¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÁÇ´é¤ò¸ø³«¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÊì¹»¡¦ÅÐÈþµÖ¹â¹»¤Î²°¾å¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë»Ñ¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Þ¤Ç¡Ä¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢akane¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÈë¤á¤¿³ëÆ£¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAVANT JAM2025¡×ËÜÈÖ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¥À¥ó¥¹¡¦É½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿seira¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢µ±¤¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
