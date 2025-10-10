¹âµé£Ó£Õ£Ö¼ÖÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË£²¿ÍÂáÊá¡¡¸©Æâ¤ÇÈï³²Áê¼¡¤°
¸©Æâ¤Î½»Âð¤«¤é¹âµéSUV¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÀàÅð¥°¥ëー¥×¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¤Ê¤É¤Î¹âµéSUV¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Ç»°½Å¸©¤Î·úÀß¶È¥¸¥ª¥´¡¦¥·¥±¥¤¥é¡¦¥°¥¹¥¿¥ÜÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤È¡¢¹â²¬»ÔÌîÂ¼¤Î¥¢¥ó¥È¥¥¥Í¥¹¡¦¥Ê¥¬¥µ¥ï¡¦¥ß¥·¥ã¥¨¥ë¡¦¥ß¥Ä¥ªÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ª¥´ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë¼Í¿å»Ô¤Î½»Âð¤«¤é1100Ëü±ßÁêÅö¤Î¹ñ»º¤Î¹âµéSUV¼Ö1Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¹âµé¼Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÀàÅð¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¶¦ÈÈ¼Ô¤Ê¤ÉÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹âµéSUV¼Ö¤ÎÅðÆñ»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¤Ê¤É¥È¥è¥¿¼Ö¤ÎÅðÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Àè·îËö¤Þ¤Ç¤Ë21·ï¤ÎÅðÆñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¼Ö¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔÀµ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡×¤Ç¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò²ò½ü¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¼ê¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤Ïº£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¿Í¤â¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡×¤Ç²ò½ü¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£