´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª Æ±Î¨2°Ì¡ÖÅìµþÂç³Ø¡×¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¿Ê³ØÁí¸¦¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¡Á5·î6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦2026Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÂç³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ö´êÅÙ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¿Ê³Ø¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄ´ºº2025¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ê¢¨¡Ë¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1¡¢2°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¼¢²ì¸©¤Î2ÉÜ4¸©
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û¤ò¸«¤ë
¿Þ½ñ´Û¤ä³ØÀ¸¿©Æ²¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥Þ¥·¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶ÈÂÐ±þ¤Î¸Ä¿Í¥Ö¡¼¥¹·¿¶µ¼¼¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ý³°³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢¸øÇ§¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï477ÃÄÂÎ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÉô¤ÏÁ°´ü²ÝÄø¤È¸å´ü²ÝÄø¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¡¦2Ç¯À¸¤ÎÁ°´ü²ÝÄø¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¡Ö¶µÍÜ³ØÉô¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê³ØÁªÂòÀ©ÅÙ¤ò·Ð¤Æ¡¢3Ç¯À¸°Ê¹ß¤Î¸å´ü²ÝÄø¤Ç¤ÏË¡³ØÉô¡¢Ê¸³ØÉô¤Ê¤É¤Î³ØÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤è¤êÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ú³Ø¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö¼«Í³¤ÈÀ¶¿·¡×¡¢Àï¸å¤Ï¶µ°éÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÉô¤ÏË¡¡¢»º¶È¼Ò²ñ¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¡¢Ê¸¡¢±ÇÁü¡¢·ÐºÑ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø¡¢Íý¹©¡¢¾ðÊóÍý¹©¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¡¢Ìô¡¢¿©¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¡¢À¯ºö²Ê³Ø¡¢Áí¹ç¿´Íý¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µÍÜ¤Î16³ØÉô¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï°á³Þ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢¤Ó¤ï¤³¡¦¤¯¤µ¤Ä¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢Âçºå¤¤¤Ð¤é¤¤Î3µòÅÀ¤Ç¡¢¸¦µæ¡¢Î±³Ø¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤äÌó400ÃÄÂÎ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É³Ø¶È°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÂ¿ºÌ¤Ç¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¡Ö¿Ê³Ø¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄ´ºº2025¡×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Á5·î6Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¼Ô¡ÊÄ´ºº»þ ¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë·×20Ëü¿Í
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¶èÊ¬¡§´ØÅì¹Ã¿®±Û¡¢Åì³¤ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢Ãæ»Í¹ñ¡¢¶å½£²Æì¡Ê·×7¥¨¥ê¥¢¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1Ëü6850¿Í
½¸·×ÂÐ¾Ý¿ô¡§1Ëü5140¿Í¡ÊÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤ÏÍ¸ú²óÅú¤Î¤¦¤ÁÂç³Ø¿Ê³Ø´õË¾¼Ô¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ê¢¨¡Ë¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1¡¢2°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¼¢²ì¸©¤Î2ÉÜ4¸©
Æ±Î¨2°Ì¡§Áá°ðÅÄÂç³ØÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ï1882Ç¯¤ËÂç·¨½Å¿®¤¬ÁÏÎ©¤·¤¿»äÎ©Áí¹çÂç³Ø¤Ç¡¢À¯¼£·ÐºÑ¡¦Ë¡¡¦Ê¸²½¹½ÁÛ¡¦Ê¸¡¦¶µ°é¡¦¾¦¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¦¹ñºÝ¶µÍÜ¡¦¿Í´Ö²Ê³Ø¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¡¦´ð´´Íý¹©¡¦ÁÏÂ¤Íý¹©¡¦Àè¿ÊÍý¹©¤Î13³ØÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¿·½É¤ÎÁá°ðÅÄ¡¦¸Í»³¡¦À¾Áá°ðÅÄ¤Èºë¶Ì¤Î½êÂô¤òÃæ³Ë¤ËÅ¸³«¡£
¿Þ½ñ´Û¤ä³ØÀ¸¿©Æ²¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥Þ¥·¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶ÈÂÐ±þ¤Î¸Ä¿Í¥Ö¡¼¥¹·¿¶µ¼¼¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ý³°³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢¸øÇ§¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï477ÃÄÂÎ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Î¨2°Ì¡§ÅìµþÂç³ØÅìµþÂç³Ø¤Ï1877Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¡£Áí¹ç¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¿ÍÊ¸¼Ò²ñ¤«¤é¼«Á³²Ê³Ø¤Þ¤Ç¶µ°é¸¦µæ¤òÅ¸³«¤·¡¢Éý¹¤¤¥ê¥Ù¥é¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ä¶µ°é¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÁªÂò¤Ë¤¤¤¿¤ëÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏËÜ¶¿¡¢¶ð¾ì¡¢Çð¤Î3¥«½ê¤Ç¤¹¡£
³ØÉô¤ÏÁ°´ü²ÝÄø¤È¸å´ü²ÝÄø¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¡¦2Ç¯À¸¤ÎÁ°´ü²ÝÄø¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¡Ö¶µÍÜ³ØÉô¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê³ØÁªÂòÀ©ÅÙ¤ò·Ð¤Æ¡¢3Ç¯À¸°Ê¹ß¤Î¸å´ü²ÝÄø¤Ç¤ÏË¡³ØÉô¡¢Ê¸³ØÉô¤Ê¤É¤Î³ØÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤è¤êÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Î©Ì¿´ÛÂç³ØÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ï1869Ç¯¡¢À¾±à»û¸øË¾¤Î»ä½Î¡ÖÎ©Ì¿´Û¡×¤ò¸»Î®¤Ë¡¢1900Ç¯¤ËÃæÀî¾®½½Ïº¤¬ÁÏÀß¤·¤¿»äÎ©µþÅÔË¡À¯³Ø¹»¤òÊìÂÎ¤È¤·¤Æ1922Ç¯¤ËÂç³Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿»äÎ©Áí¹çÂç³Ø¡£
·ú³Ø¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö¼«Í³¤ÈÀ¶¿·¡×¡¢Àï¸å¤Ï¶µ°éÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÉô¤ÏË¡¡¢»º¶È¼Ò²ñ¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¡¢Ê¸¡¢±ÇÁü¡¢·ÐºÑ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø¡¢Íý¹©¡¢¾ðÊóÍý¹©¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¡¢Ìô¡¢¿©¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¡¢À¯ºö²Ê³Ø¡¢Áí¹ç¿´Íý¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µÍÜ¤Î16³ØÉô¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï°á³Þ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢¤Ó¤ï¤³¡¦¤¯¤µ¤Ä¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢Âçºå¤¤¤Ð¤é¤¤Î3µòÅÀ¤Ç¡¢¸¦µæ¡¢Î±³Ø¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤äÌó400ÃÄÂÎ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É³Ø¶È°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÂ¿ºÌ¤Ç¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¡Ö¿Ê³Ø¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄ´ºº2025¡×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Á5·î6Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¼Ô¡ÊÄ´ºº»þ ¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë·×20Ëü¿Í
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¶èÊ¬¡§´ØÅì¹Ã¿®±Û¡¢Åì³¤ËÌÎ¦¡¢´ØÀ¾¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢Ãæ»Í¹ñ¡¢¶å½£²Æì¡Ê·×7¥¨¥ê¥¢¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1Ëü6850¿Í
½¸·×ÂÐ¾Ý¿ô¡§1Ëü5140¿Í¡ÊÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤ÏÍ¸ú²óÅú¤Î¤¦¤ÁÂç³Ø¿Ê³Ø´õË¾¼Ô¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)