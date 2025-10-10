¥ì¥Ó¥å¡¼10Ëü·ï¡¢²ø¤·¤µËþÅÀ¤Ê¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥¤¥é¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥â¤äPDF¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ëApple Pencil¡£ÊØÍø¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ãÀµÉÊ¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¡×¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤Î°Â¤¤¤â¤Î¤¬Amazon¤Ê¤É¤ÇÂ¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬JAMJAKE¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ú¥ó¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Amazon¤Î¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈPCÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¿ô¤Ï¶Ã°Û¤Î10Ëü·ï°Ê¾å¡£¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¿¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥µ¥¯¥é¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¡£
¸Â¤ê¤Ê¤¯²ø¤·¤¤¤³¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¹ØÆþ¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶³«Éõ¤Îµ·
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥Ú¥óËÜÂÎ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤È´¹¤¨¤Î¥Ú¥óÀè¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼§µ¤µÛÃå¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëiPad¤Ê¤é¥Ú¥ó¤òÀÜÃå¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎºÝ¤ÏiPad¤Î²£¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¥Ú¥ó¤Î¾åÉô¤Ë·Ú¤¯¿¨¤ì¤ë¤ÈÅÅ¸»¤¬Æþ¤ê¡¢LED¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£Bluetooth¤Ê¤É¤Ç·Ò¤°É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜ²È¤ÎApple Pencil¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³Ú¤«¤â¡£
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö·Ú¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÉáÃÊËÍ¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëApple Pencil¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë¤¬20.7g¡ÊÂè2À¤Âå¤Ï18.2g¡Ë¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢JAMJAKE¤Î¥Ú¥ó¤Ï15g¡£5g·Ú¤¤¤À¤±¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦°õ¾Ý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö¥Ú¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
½ñ¤¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾å¡¹¡£»ëº¹¡Ê¥Ú¥óÀè¤ÈÉÁ²è¤Î¥º¥ì¡Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¤ª³¨ÉÁ¤¤ä¥á¥âÄøÅÙ¤Ê¤éËÜ²ÈApple Pencil¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö»×¤¤¤Î³°°¤¯¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿ÅÀ
½ãÀµApple Pencil¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢É®°µ´¶ÃÎ¤ÎÍÌµ¤Ç¤¹¡£
½ãÀµApple Pencil¤Ç¤Ï¡¢É®°µ¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÀþ¤ÎÂÀ¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ãÀµÉÊ¤Ç¤ÏÀþ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤äÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢JAMJAKE¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤Ï¡¢É®°µ´¶ÃÎ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¶Ñ°ì¡£Ã±Ä´¤ÊÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢É®°µ´¶ÃÎ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡Ê¶Ñ°ì¤ÊÀþ¤ò°ú¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
»î¤·¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Àþ¤¬¶Ñ°ì¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤«¹Å¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Amazon¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ý¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥à¥ê¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¼ê¤¬²èÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Á¤é¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Î»ÅÍÍ¡£·Ú¤¯¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ê¤É¤¬¥Ú¥ó¾åÉô¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÅÅ¸»¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤äÉÔÊØ¡£
·ëÏÀ¡§¥á¥â½ñ¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï½½Ê¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹
¼ÂºÝ¤ËJAMJAKE¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤Ê¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ®°µ´¶ÃÎ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤ä·Ú¤µ¡¢ÀÜÂ³¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤µ¤Ê¤É½ãÀµÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÉ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç»È¤¦¤Ê¤é½ãÀµÉÊ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥â½ñ¤¤äPDF¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ßÍÑÅÓ¤Ê¤é¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦¤Ê¤é¡Ä
¤µ¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢JAMJAKE¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥¯¥éÅÙ99¡ó¤Î²ø¤·¤²¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥¨¥ì¥³¥à¤ÎiPadÍÑ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢JAMJAKE¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤È¤Û¤ÜÆ±ÄøÅÙ¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢JAMJAKE¤Î¥Ú¥ó¤è¤ê¤â°Â²Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¸½ºß¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤âÉ®°µ´¶ÃÎ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥â¤äPDF¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ï½½Ê¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤¿¤á¡¢¸íºîÆ°¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ö¥¨¥ì¥³¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¸ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î¥á¥â½ñ¤¤äPDF¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Apple Pencil¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
