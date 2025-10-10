Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡É³«ºÅ¤Ø¡ª¡¡ÌµÎÁ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÍÑ°Õ
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHELLO KITTY¡ÇS PICNIC GARDEN¡×¤¬¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ëÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º Âç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤Î°áÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHELLO KITTY¡ÇS PICNIC GARDEN¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¹á¤êÂÎ¸³¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤â¤Ã¤È¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥¤¥¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¹â¤µÌó2m¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹·Á¤Î¥²¡¼¥È¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤È¡¢ÀéÄ»³Ê»Ò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹1¤Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¡¢¡Ö¤ªÄí¤Ëºé¤¤¤¿¤Á¤¤¤µ¤Ê¤ª²Ö¡×¡¢¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¡×¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¡×¤ÎÁ´4¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£¥¥Æ¥£¤È¥ß¥ß¥£¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥¬¡¼¥ê¡¼¤Õ¤¿¤´¥³¡¼¥Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏÀèÃå¤Ç¡Ö¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î55¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ò¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÈTogetherness¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³èÆ°¡£º£Ç¯¤è¤ê¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë11·î1Æü¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ÖHELLO KITTY WEEK¡×¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖHELLO KITTY MAP¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
