ËÃæ»Ô¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡¡¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¤Ê¬³ä¤¬¡Ö£µÇ¯´Ö¤Ç£³£µ£³²ó¡×¡¡»Ô¡Ö¶È¼Ô¤È¤ÎÌþÃå¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡×
ËÃæ»Ô¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿ï°Õ·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡£»Ô¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÃæ»Ô¡¦±ÝËÜ¹°»ÖÁíÌ³ÉôÄ¹
¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æþ»¥¤ÇÈ¯Ãí¤Ç¤¤¿¹©»ö¤òÊ¬³ä¤·¤ÆÈñÍÑ¤ò¾¯¤Ê¤¯¸«¤»¡¢Ç¤°Õ¤ÇÁª¤ó¤À¶È¼Ô¤È¿ï°Õ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµÄ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢£¹·î¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç¡¢Æþ»¥¤ÇÈ¯Ãí¤Ç¤¤¿¹©»ö£±£²£²·ï¤ò¡¢¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯£³£µ£³²ó¤ËÊ¬³ä¡£·ÀÌó¶â³Û¤ÎÁí³Û¤Ï£³²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤â¡£
ËÃæ»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ò·ë¤Ö¾ì¹ç¡¢ÈñÍÑ¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯£²¼Ò°Ê¾å¤Î¸«ÀÑ½ñ¤ò½¸¤á¤ë¡×¤³¤È¤òµ¬Â§¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¼«¤é½¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¶È¼Ô¤Î¸«ÀÑ½ñ¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶È¼Ô¤Ë½¸¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¡¢£´¤Ä¤ÎÉô¶É¤Ç£¹¿Í¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£¹¿Í¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡Ö´·ÎãÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀËÃæ»Ô¤Ï¡¢¡Ö¶È¼Ô¤È¤ÎÌþÃå¤ä²Á³Ê¤ÎÄ´À°¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÃæ»Ô·ÀÌó¸¡ºº²Ý¡¦»°ÅÄÂ¼ÉÒÍº²ÝÄ¹
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦²Á³ÊÄ´À°¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
ËÃæ»Ô¤Ï¶á¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤é¤«¤é¤Ê¤ë»Ô¤Î´Æºº°Ñ°÷¤Ë¡¢´Æºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£