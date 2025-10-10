¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡ÛÂæÉ÷£²£³¹æ£³Ï¢µÙ¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë»±¤Î½ÐÈÖ
¡¡£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¼þ¤ê¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¶õ¡£ÆüÃæ¤Ï¥à¥·¥à¥·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷£²£³¹æ¤ÏÆîÀ¾½ôÅç¤ÎÅìÂ¦¤òËÌ¾å¤·¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤Ï¤Þ¤ÀÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¤ÏÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´ÈÌ¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆîÉô¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÉô¤äËÌÉô¤Ç¤â¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï£±£·¡Á£²£²¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÈ©´¨¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¤ÎÄ«¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£²£¶¡Á£²£¸¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¤ä¤ä¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Ï£±£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÆî³¤¾å¤òÅì¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¦ÃÏ¤Ë¶á¤¤¿ÊÏ©¤ò¤È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËëÆü¤È¤Ê¤ë£±£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤â¼¡Âè¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Å·µ¤¤¬»ý¤Á¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¸«¤é¤ì¡¢Æü¤¶¤·¤¬ÆÏ¤¯¤È½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£