¼¯»ùÅç¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ëMBC¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤¬º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè58²óMBC¾Þ¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡Ö¼¯»ùÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë¿áÁÕ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤ÇÁÏÉô90Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸©ÆâÍ£°ì¤Î´ë¶È¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¤¹¡£
³èÆ°¤ÏÀï»þÃæ¤âÂ³¤±¤é¤ì¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö20²ó¤Û¤É¤Î±éÁÕ³èÆ°¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー±éÁÕ²ñ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë »ÔÀîÇî³¤Íý»öÄ¹¡Ë¡ÖÀèÇÚÊý¤¬ÅØÎÏ¤·¡¢¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤òÄÌ¤¸ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¼¯²°»ÔÊ¿ÏÂ³Ø½¬¥¬¥¤¥É¡¦Ä´ºº°÷Ï¢Íí²ñ¡×¤Ï2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤Ë»ÔÆâ¤ÎÀïÀ×¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤êÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤êÂÎ¸³ÃÌ½¸¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯²°»ÔÊ¿ÏÂ³Ø½¬¥¬¥¤¥É¡¦Ä´ºº°÷Ï¢Íí²ñ Ç÷ËÓ»ÒÂåÉ½¡Ë¡Ö¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ª°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¼¯»ùÅç¸©½õ»º»Õ²ñ¼¯»ùÅçÃæ±û½õ»º±¡¡×¤Ï¡¢Á°¿È¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÀßÎ©¤«¤é103Ç¯¤È¸©Æâ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¢¤ë½õ»º½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥Åç¤ÎÇ¥»ºÉØ¤Î¤¿¤á¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³Ê¬ÊÚ¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Êì»ÒÊÝ·ò¤Î·ò¹¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÃæ±û½õ»º±¡ ËÌÂ¼°¦±¡Ä¹¡Ë¡Ö°åÎÅ¤¬¿Ê²½¤·¤¿¸½Âå¤À¤¬½Ð»º¤ÏÌ¿¤¬¤±¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤È»Ò°é¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¥È¥í¥Õ¥£ー¤äµÇ°ÉÊ¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
