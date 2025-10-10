¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¾Ã¤¨¤ë¡©10·îËö¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤È¤Ï¡©¡¡¼¯»ùÅç
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼À¸»º½ªÎ»¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢·Ú¤¯¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¯²Á³Ê¤ä°Ý»ýÈñ¤â°Â²Á¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÎÂ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®30¥¥í¡¢2¿Í¾è¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÈµö¤Ï16ºÐ¤«¤é¤È¤ì¤ë¤¿¤á¸©Æâ¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌÁ´ÂÎ¤Î8%¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¤è¤½1700¿Í¤¬¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÌ³Ø¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¡Ë¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤Ï»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç³Ú¡×
¤Ê¤¼À¸»º¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡©ÍýÍ³¤Ï¡Ö´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤ÏÍè·î¤«¤é¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¡ÖÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¡×¤ò¶¯²½¡£½¾Íè¤Î50cc°Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¡¢µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¾®¤µ¤Ê¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤Ï¥³¥¹¥ÈÅª¤ËÆñ¤·¤¯³Æ¥áー¥«ー¤ÏÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£
¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î²Á³Ê¤Ï15Ëü±ß¤«¤é25Ëü±ß¤Û¤É¡£ºß¸Ë¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÃæ¸Å¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½¤Íý¤ÎÉôÉÊ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥©ー¥é¥à µ×ÊÝ»³ÌÐÂåÉ½¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤È½¤Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤¬Àè¡¹¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
º£¸å¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤êÇÓµ¤ÎÌ¤Ï125cc°Ê²¼¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ4.0kw°Ê²¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯Æâ¤ËÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥áー¥«ー¤«¤é¤â¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö125cc¡×¤È¤¤¤¦ÇÓµ¤ÎÌ¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ÏÂç¤¤¯4¼ïÎà¤¢¤ê¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤Ï¸¶ÉÕ¤Ç¤¹¤¬ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï125cc¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï30¥¥í¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®·¿¸ÂÄêÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡×¤¬É¬Í×¤Ç¡¢2¿Í¾è¤ê²ÄÇ½¤Ê½¾Íè¤Î125cc¥Ð¥¤¥¯¤Èº®Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥©ー¥é¥à µ×ÊÝ»³ÌÐÂåÉ½¡Ë¡Ö50cc¤ÎÌÈµö¤ÇÄÌ¾ï¤Î125cc¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£125cc¤¬2¼ïÎà¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÌÀºù´Û¹â¹»¤ÇÀè·î¡¢¿·´ð½à¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¶ÌÎ¤¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤¬¹Ö½¬²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤Î1³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë40¿Í¤¬¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥¤¥¯ÄÌ³Ø¡Ë¡Ö¥ëー¥ë¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×
¡ÖÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤òºî¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×
³Ø¹»¤Ç¤Ï¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤Î¸ºÊØ¤ËÈ¼¤¤º£¸å¡¢¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶ÌÎ¤¼«Æ°¼Ö³Ø¹» ¹ìÌÚÍµÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¡Ê¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ë¤ò¡ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬²ÝÂê¡×
¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÂå¤ï¤ë¿·´ð½à¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤âÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÏÍè·î°Ê¹ß¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡¦ ¡¦