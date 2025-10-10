Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÇØÉé¤¦¤è¡×°Â¿´¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¡Ý¡Ý¿·¶Ê¡ØGOOD DAY¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë9·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¢¡¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤È¤«À¤³¦¤È¤«¡Éµ¬ÌÏ¤Î²Î»ì
Âç¿¹¡§¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×Ä°¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¼ã°æ¡§¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½éÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£²Î»ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê²Î»ì¤¬³ä¤ÈÂ¿¤á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈÏ°Ï¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤«À¤³¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÈGOOD¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤Î·ÏÉè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Ç¤â¡ÈGOOD¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Æ£ß·¡§¥ß¥»¥¹¤Î¥«¥é¡¼¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä°¤¤¤¿¤È¤¤Ë°ìÈ¯ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£
Âç¿¹¡§¤È¤Æ¤â²»³ÚÅª¤À¤·¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤½¤¦¡ª ¤½¤¦!! ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²»³ÚÅª¤Ç¤¹¤Í¡ª ³Ú´ï¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤È¤«¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤¼¡ª ¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Á´Éô°ú¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢º£¤Î¥ß¥»¥¹¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤È¡¢²Î»ì¤¬¤Í¡Ä¡Ä¼ã°æ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£ÌÀ¤ë¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Å¤ß¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¸µµ®¤ÎÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤â°ã¤¦¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÇØÉé¤¦¤è¡×¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿"³Ð¸ç"
Âç¿¹¡§º£Ç¯¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤Ï²áÅÏ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¿¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡£¡ÖFJORD¡Ê¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡Ë¡×¡Ê¢¨7·î26Æü¡¢27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á¡×¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡ÖÇØÉé¤¦¤¾¡¢¤½¤ì¤ò¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤è¤Í¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¡£
¼ã°æ¡§¤·¤¿¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤È¤Ë¤«¤¯ÇØÉé¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¶Ê°ÊÁ°¤È°Ê¹ß¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê·ÏÉè¤Î¶Ê¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
🚀🌏 ¡ë ┄¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡╮— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 2, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1973728503762964798?ref_src=twsrc%5Etfw
𝑮𝑶𝑶𝑫 𝑫𝑨𝒀
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄 𝑽𝒊𝒅𝒆𝒐
╰¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡┄ ¡ë¡ö¢ö🌼
https://t.co/apZHMjZCOr https://t.co/apZHMjZCOr
#𝑴𝒓𝒔𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵𝑨𝑷𝑷𝑳𝑬 https://twitter.com/hashtag/%F0%9D%91%B4%F0%9D%92%93%F0%9D%92%94%F0%9D%91%AE%F0%9D%91%B9%F0%9D%91%AC%F0%9D%91%AC%F0%9D%91%B5%F0%9D%91%A8%F0%9D%91%B7%F0%9D%91%B7%F0%9D%91%B3%F0%9D%91%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#𝑮𝑶𝑶𝑫𝑫𝑨𝒀 https://twitter.com/hashtag/%F0%9D%91%AE%F0%9D%91%B6%F0%9D%91%B6%F0%9D%91%AB%F0%9D%91%AB%F0%9D%91%A8%F0%9D%92%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #¥°¥Ã¥É¥Ç¥¤ https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/lH7NqRdx3Z https://t.co/lH7NqRdx3Z
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
