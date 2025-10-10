±ßÇã¤¤¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤âÂ³¤«¤º¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤Ï¤ä¤äÄ´À°Çä¤ê¡¡¥É¥ë±ß152±ßÂæ¸åÈ¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
±ßÇã¤¤¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤âÂ³¤«¤º¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤Ï¤ä¤äÄ´À°Çä¤ê¡¡¥É¥ë±ß152±ßÂæ¸åÈ¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï152.90ÉÕ¶á¤«¤é152.39¶áÊÕ¤ØµÞÍî¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë152.80ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÀ¯¶ÉÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Çö¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎ®Æ°Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿·µ¬ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Çç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ßÇã¤¤°µÎÏ¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï176±ßÂæ¸åÈ¾¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï203±ßÉÕ¶á¤«¤é202±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾®°Â¤¤¡£°ìÊý¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ë¹âÄ´À°¤Ç¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÍÉý¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15Âæ¸åÈ¾¤ÇÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33Âæ¤«¤é1.32Âæ¸åÈ¾¤Ø¤È¾®Éý¤ËÆð²½¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¸¶Ìý¤ÏÆðÄ´¡¢¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤â°ìÉþ¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¤ÏÊý¸þÀ¤ò·ç¤¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¼è°úÆ°°Õ¤ÏÇö¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î153.28ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸á¸å¤Ë¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤ÈÆð²½¡¢¤½¤Î¸å²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤¿¡£È¿¼ÍÅª¤Ë±ßÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152.39¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º152.80ÉÕ¶á¤ËÈ¿È¯¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.1556ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1589¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇã¤¤¤âÂ³¤«¤º1.15Âæ¸åÈ¾¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î177.16ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ°ì»þ176.33ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë177±ßÂæ¾è¤»¤Þ¤ÇÈ¿È¯¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï176±ßÂæ¸åÈ¾¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ï¿·µ¬ºàÎÁ¤ËË³¤·¤¤¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.32Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸á¸å¤Ë1.3314ÉÕ¶á¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë°ì»þ1.3280ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï1.13ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Ï1.3270ÉÕ¶á¤Ø¤È¤ï¤º¤«¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î203.75ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤ËÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë202.67ÉÕ¶á¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¤Ï203±ßÂæÁ°È¾¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó202±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤È²¼¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥íÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ý¥ó¥É°Â¤ÎÆ°¤¡£
¡¡
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï152.90ÉÕ¶á¤«¤é152.39¶áÊÕ¤ØµÞÍî¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë152.80ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÀ¯¶ÉÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Çö¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎ®Æ°Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿·µ¬ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Çç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ßÇã¤¤°µÎÏ¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï176±ßÂæ¸åÈ¾¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï203±ßÉÕ¶á¤«¤é202±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾®°Â¤¤¡£°ìÊý¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ë¹âÄ´À°¤Ç¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÍÉý¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15Âæ¸åÈ¾¤ÇÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33Âæ¤«¤é1.32Âæ¸åÈ¾¤Ø¤È¾®Éý¤ËÆð²½¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¸¶Ìý¤ÏÆðÄ´¡¢¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤â°ìÉþ¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¤ÏÊý¸þÀ¤ò·ç¤¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¼è°úÆ°°Õ¤ÏÇö¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î153.28ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸á¸å¤Ë¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤ÈÆð²½¡¢¤½¤Î¸å²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤¿¡£È¿¼ÍÅª¤Ë±ßÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152.39¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º152.80ÉÕ¶á¤ËÈ¿È¯¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ï152±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.1556ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1589¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇã¤¤¤âÂ³¤«¤º1.15Âæ¸åÈ¾¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î177.16ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ°ì»þ176.33ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë177±ßÂæ¾è¤»¤Þ¤ÇÈ¿È¯¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï176±ßÂæ¸åÈ¾¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ï¿·µ¬ºàÎÁ¤ËË³¤·¤¤¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.32Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸á¸å¤Ë1.3314ÉÕ¶á¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë°ì»þ1.3280ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï1.13ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Ï1.3270ÉÕ¶á¤Ø¤È¤ï¤º¤«¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Î203.75ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤ËÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë202.67ÉÕ¶á¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¤Ï203±ßÂæÁ°È¾¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó202±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤È²¼¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥íÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ý¥ó¥É°Â¤ÎÆ°¤¡£
¡¡
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ