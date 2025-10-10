¸©Î©Ìë´ÖÃæ³Ø¹»¡¡¸©Î©ÍºÊö¹â¹»¤ËÀßÃÖ¤Ø¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Î³«¹»¤á¤¶¤¹
¸©¤¬2027Ç¯ÅÙ¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤¹Ìë´ÖÃæ³Ø¹»¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÎÍºÊö¹â¹»Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë´ÖÃæ³Ø¹»¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ç½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ä³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ½þ¤Ç³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸©¤¬2027Ç¯ÅÙ¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼±¼Ô¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤¤ç¤¦¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¸Ä½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸õÊäÃÏ¤È¤·¤ÆÉÙ»³»ÔÆâ¤Î4¤Ä¤Î¸©Î©¹â¹»¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄÏÀ¤Î·ë²Ì¡¢ÉÙ»³±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÊØ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍºÊö¹â¹»¤ò¸õÊäÃÏ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢ÍºÊö¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢Äê»þÀ©¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ìë´Ö¤Ë¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºß¹»À¸¤ÎÍú½¤¤¬À©¸Â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î²ñ¹ç¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£·î¤Î¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£