shallm¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼°î¤ì¤ëMV¤â¸ø³«
lia (Vo)¤Î¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èshallm¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤¬¡¢ËÜÆü10·î10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¡Ê10·î3Æü¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£°¦¤¹¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤ì¤òÅÏ¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î¿¶Éý¤ò¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¤»¤Ä¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂôÅÄµþ³¤(¥È¥á¥£¥È¥¥)±é¤¸¤ë¾¯½÷¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÍ§Ã£¤¬¡É¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡É¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼°î¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×MV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢shallm¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£shallm¥³¥á¥ó¥È
Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤Ò¤È¤ê¤Î¶õÁÛ¤ÎÃæ¡É¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡Ù¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È½÷¤Î»Ò¤Î´Ø·¸¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡É¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
shallm¤Ïº£¸å¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç¡ãshallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~¡ä¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://shallm.lnk.to/futaribunPR
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡¡Ëè½µ¶âÍËÆü25»þ¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü23»þ¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü23»þ¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡¡Ëè½µ·îÍËÆü25»þ¡Á
AT-X¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü23»þ30Ê¬¡Á
Ëè½µ(¶â)11:30 ¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
Ëè½µ(²Ð)17:30 ¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¢þFOD¤Ë¤ÆÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
Ëè½µ¶âÍË25»þ00Ê¬¡Á
https://fod.fujitv.co.jp/genre/anime/
¢þTVer¤Ë¤ÆËè½µ1½µ´ÖÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
Ëè½µ¶âÍË25»þ30Ê¬¡Á
https://tver.jp/
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡ÖÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡×(¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ)
´ÆÆÄ¡§Ä¾Ã«¤¿¤«¤·¡¡Éû´ÆÆÄ¡§Àõ¸«¾¾Íº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§郄¶¶Î¶Ìé
µÓËÜ¡§»³ÅÄÅ¯Ìï¡¿Ä¾Ã«¤¿¤«¤·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¾Í»Ò
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚ¤Î¤Î¤«¡¡¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ºêÀé³¨
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¾Í»Ò¡¿¾®Èþ¸Í¹¬Âå¡¿¾®ÎÓÍø½¼¡¿ÀðÂ¿·Ã»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÅÄÍµ¹Ô¡¡¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÆâÎ¤Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ºê¹°µ®¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£ÎµÇÏ
ÊÔ½¸¡§±ÝÅÄÈþºé¡¡²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ê¿¸÷ÂöÌé¡¡²»³Ú¡§Â¼¾¾·ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Staple Entertainment
À½ºî¡§ÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°À½ºî°Ñ°÷²ñ
Âè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§shallm¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×
Âè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×
¢§¥¥ã¥¹¥È
ÅÏ Ä¾¿Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
´Û²Ö¼Ó·î¡§ÌðÌîÍ¥Èþ²Ú
ÀÐ¸¶ »ç¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
Çßß·¿¿µ±Æà¡§Çßß·¤á¤°
ÆÁ°æ½Å¿®¡§ÃæÅç¥è¥·¥
ÅÏ ÎëÇò¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î ¤Û¤«
¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡¡https://watarikunxx-anime.com
¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡¡https://x.com/watarikun_anime
© ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¡ãshallm ONEMAN LIVE ¡Á No Sweetness Within ¡Á¡ä
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä ¡ï6,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÅöÆü ¡ï7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÀÊ¼ï¡§Á´¼«Í³
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡§https://info.diskgarage.com/
