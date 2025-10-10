¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥ÉºÇ½ªÈ¯É½¤ËENTH¡¢¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¡¢SIX LOUNGE¡¢»ÍÀ±µå¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»Ò¤é
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬10·î23Æü¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-EAST¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ½ªÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àè¤´¤íÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂèÆóÃÆ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ENTH¡¢¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¡¢SIX LOUNGE¡¢»ÍÀ±µå¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»Ò¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÆÁ´ÂÐ¥Ð¥ó¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï10·î11Æü¤è¤ê¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ï10·î15Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¡ã¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ JUST PUNK ROCK TOUR¡ä
¢§2025Ç¯
10·î23Æü(ÌÚ)¡¡½ÂÃ« Spotify O-EAST
¡¡w/ Ýæ»ÖÔ¥
10·î29Æü(¿å)¡¡Âçºå GORILLA HALL
¡¡w/ FOMARE
10·î30Æü(ÌÚ)¡¡ÀÅ²¬ Live HouseÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
¡¡w/ FOMARE
11·î04Æü(²Ð)¡¡»¥ËÚ PENNY LANE24
¡¡w/ THE FOREVER YOUNG
11·î05Æü(¿å)¡¡°°Àî CASINO DRIVE
¡¡w/ THE FOREVER YOUNG
11·î09Æü(Æü)¡¡À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
¡¡w/ THE BOYS&GIRLS
11·î10Æü(·î)¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
¡¡w/ THE BOYS&GIRLS
11·î12Æü(¿å)¡¡·´»³ Hip Shot Japan
¡¡w/ Dizzy Sunfist
11·î27Æü(ÌÚ)¡¡Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX
¡¡w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
11·î29Æü(ÅÚ)¡¡¶âÂô EIGHT HALL
¡¡w/ ¥«¥é¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
11·î30Æü(Æü)¡¡Ê¡°æ CHOP
¡¡w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
12·î08Æü(·î)¡¡¿å¸Í LIGHT HOUSE
¡¡w/ KANA-BOON
12·î12Æü(¶â)¡¡¹â¾¾ DIME
¡¡w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12·î15Æü(·î)¡¡ÊÆ»Ò AZTiC laughs
¡¡w/ HERO COMPLEX
12·î16Æü(²Ð)¡¡²¬»³ YEBISU YA PRO
¡¡w/ HERO COMPLEX
12·î18Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ MUSE
¡¡w/ TBA
¢§2026Ç¯
1·î21Æü(¿å)¡¡¿À¸Í VARIT.
¡¡w/ Maki
1·î22Æü(ÌÚ)¡¡¼þÆî RISING HALL
¡¡w/ Maki
1·î24Æü(ÅÚ)¡¡¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
¡¡w/ ENTH
1·î25Æü(Æü)¡¡·§ËÜ B.9 V1
¡¡w/ ENTH
1·î27Æü(²Ð)¡¡Ä¹ºê DRUM Be-7
¡¡w/ ¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
1·î28Æü(¿å)¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-0
¡¡w/ ¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
1·î30Æü(¶â)¡¡¾¾»³ WstudioRED
¡¡w/ SIX LOUNGE
2·î08Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA
¡¡w/ »ÍÀ±µå
2·î15Æü(Æü)¡¡²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
¡¡w/ ·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»Ò¤é
2·î22Æü(Æü)¡¡ÂæÏÑ SUB LIVE
¡¡¢¨TBA
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë