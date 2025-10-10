¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)¤Ï»°Ï¢µÙ¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÎóÅç¤Ø¶á¤Å¤¯¤«¡¡²Æì¡¦±âÈþ¡¦»Í¹ñ¡¦¶áµ¦¡¦Åì³¤¡¦´ØÅìÃÏÊý¤Ê¤É¤ËÀÜ¶á¤Î²ÄÇ½À¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2025Ç¯10·î10Æü18»þ45Ê¬È¯É½
10Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÂçÅìÅç¤ÎËÌÌó160km
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ27ÅÙ10Ê¬ (27.2ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ10Ê¬ (131.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1002 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 220 km (120 NM)
À¾Â¦ 165 km (90 NM)
11Æü6»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ±âÈþÂçÅç¤ÎÅìÆîÅìÌó130km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ27ÅÙ55Ê¬ (27.9ÅÙ)
Åì·Ð130ÅÙ40Ê¬ (130.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 85 km (45 NM)
11Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ±âÈþÂçÅç¤ÎÅìËÌÅìÌó260km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ29ÅÙ35Ê¬ (29.6ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ50Ê¬ (131.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÅì 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 120 km (65 NM)
12Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ50Ê¬ (31.8ÅÙ)
Åì·Ð136ÅÙ30Ê¬ (136.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 210 km (115 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 290 km (155 NM)
13Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ34ÅÙ10Ê¬ (34.2ÅÙ)
Åì·Ð145ÅÙ50Ê¬ (145.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 430 km (230 NM)
14Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ33ÅÙ50Ê¬ (33.8ÅÙ)
Åì·Ð155ÅÙ30Ê¬ (155.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 370 km (200 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 480 km (260 NM)
¢£¶å½£¡¦±âÈþ¡¦²Æì¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á
ÂæÉ÷Âè£²£³¹æ¤Ï¡¢£±£²Æü¤«¤é£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
ÂæÉ÷Âè£²£³¹æ¤Ï¡¢£±£°Æü£±£µ»þ¤Ë¤ÏÆîÂçÅìÅç¤ÎËÌËÌÅìÌó£±£µ£°¥¥í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£°¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£²¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎÅìÂ¦£²£²£°¥¥í°ÊÆâ¤ÈÀ¾Â¦£±£¶£µ¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£±£±Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤ÎÆî¤òËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤«¤é¶å½£ÆîÉô¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂæÉ÷¤Ï¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢£±£²Æü¤«¤é£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÂæÉ÷Âè£²£²¹æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ë¸þ¤«¤¦ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤È²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÁ°¤«¤éÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±£²Æü¤«¤é£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤äÂæÉ÷ËÜÂÎ¤Î±«±À¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÎÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ï¡¢ÈôÍèÊª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¤·¤¿¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤È²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤É÷¤äÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤Î¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
£±£°Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£±£µ¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£²£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡²ÆìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µ¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£²£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
£±£±Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£²£°¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£³£°¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡²ÆìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µ¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£²£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
£±£²Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³£°¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£´£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£±£µ¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£²£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
¤½¤Î¸å¤â¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤Î¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÎÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤È²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£°Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£´¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡²ÆìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
£±£±Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£µ¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡²ÆìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
£±£²Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£´¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¤½¤Î¸å¤â¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦Âç¤·¤±¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤ËÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Ï¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï£±£±Æü¤«¤é£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£°Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£±Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¡¡¡¡²ÆìÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£³£°¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢£±£±Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£²Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡£±£µ£°¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢£±£²Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£³Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡£²£°£°¥ß¥ê
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤«¤é£±£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢²°Æâ¤Ç¤ÏÁë¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤ÉË½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£¹Æü¤ÎÂæÉ÷Âè£²£²¹æ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡¢Ë½É÷¡¢¹âÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤È²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
