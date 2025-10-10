¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¡×µ¶¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ËÃí°Õ¡¡À°ÂÎ±¡¤Î¥µ¥¤¥È¡È¾è¤Ã¼è¤ê¡É¡¡ÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤Îµ¶¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Önews every.¡×¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¡×¾å°Ì¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤Ï¡Ä
Ï¢ÆüÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£º£Ç¯4·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È3Æü¤ÇÊÄËë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÈËüÇî¤Î´é¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤âÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤¬Ãí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡¦º¾µ½¥µ¥¤¥È¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎHP¡Ë¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤Îµ¶¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Önews every.¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾å°Ì¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤Ï¡Ä
µ¼Ô¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¤ò°·¤¦¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢¾å¤Ë¤ÏÀ°ÂÎ±¡¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥ÈÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖÀ°ÂÎ±¡¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î²èÁü¤È¡¢ÂçÉý¤ËÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤¬¡£ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ÈÌ¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÀ°ÂÎ±¡¤ò¼èºà¡£Àè¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
À°ÂÎ±¡¤Î±¡Ä¹¡Ö¤¨¡Ä¡©¤¦¤Á¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
±¡Ä¹¤Ë¤â¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¡É¡£
À°ÂÎ±¡¤Î±¡Ä¹¡ÖÄÌÈÎ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡©Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Á´¤¯¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬Âç¤¤¤¡×
¢£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ä
Àè¤Û¤É¤Î¡ÈÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¡É¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¡£¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ªÅÅÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¡Ö¤³¤Á¤é¤Ã¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¡ÖÅöÅ¹¤Ç¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥í¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Á´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÅÔÆâ¤ÎÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¤È¤â¤Ë²ñ¼ÒÌ¾¤â·ÇºÜ¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤Î²ñ¼Ò¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤È½»½ê¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤¬1¤Ä¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À°ÂÎ±¡¤Î¥µ¥¤¥È¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¡¢ÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤Ö»þ¤Ï°ì½Ö¡¢À°ÂÎ±¡¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿À°ÂÎ±¡¤Ï¡Ä
À°ÂÎ±¡¤Î±¡Ä¹¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢¤¦¤Á¤ËÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈºÇ°¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×
¤ª¤è¤½5Ç¯Á°¤Ë³«Àß¤·¤¿¤È¤¤¤¦À°ÂÎ±¡¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊÄº¿¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÈºá¼Ô¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ä
ÀìÌç²È¤Ï¡¢Àµµ¬¤Î¥µ¥¤¥È¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÉÔ¿³¤Ê¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¡¡¥·¥Ë¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦À®ÅÄÄ¾æÆ¤µ¤ó
¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤È¤«¿ô½½Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ê¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤Î¾å¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤¯ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Àµµ¬¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÈô¤ó¤ÀÀè¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Öµ¶¤Î¥µ¥¤¥È¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¡¡¥·¥Ë¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦À®ÅÄÄ¾æÆ¤µ¤ó
¡ÖÂå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈºá¼ÔÂ¦¤¬¼Â¤ÏÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¥µ¥¤¥È¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤ëÌ¾Á°¡¦½»½ê¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤â¸å¡¹¤Þ¤È¤á¤Æ¥ê¥¹¥È¤Ç¤Û¤«¤ÎÈÈºá¼Ô¤ËÇä¤é¤ì¤ë¡×
¤Þ¤º¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤¬¾å°Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢·è¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê¤¬¶ËÃ¼¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
