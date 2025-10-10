²£ÉÍ¤Î¡ÖÂç¹õ¤ÕÆ¬¡×¤ËÂçÎÌ¤ÎÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Î±½¡ª¡¡¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¸½ÃÏ¤ËÉë¤¯¤È¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤·¡×¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ÈÆæ¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Âç¹õ¤ÕÆ¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÉÖÆ¬¤Ë¤ÏÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤êÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬Âç¹õ¤ÕÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î±½¤¬½Ð¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤¤ÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤ÏÍ¢½Ð¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿
ÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬
¡¡²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤ä°ìÂç´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬Âç¹õ¤ÕÆ¬¡£¤½¤¦¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÌÌ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°ìÈÌÆ»¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È²¿¤ä¤éÂçÎÌ¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤â¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ¼Ö¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¹õ¤ÕÆ¬¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¸½ÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ê¿ÆüÃë´Ö¤ËÂç¹õ¤ÕÆ¬¤Ø¤È¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Âç¹õ¤ÕÆ¬¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¼óÅÔ¹âÂ®ÏÑ´ß·ÐÍ³¤Ç¤â°ìÈÌÆ»¤Ç¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÖÆ¬Æâ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤Ï¿ÊÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂç¹õ¤ÕÆ¬¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¹ÁÏÑ´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¾ì½ê¤ÈÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤ËÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÙ¤ÎÅìÀðÅç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´ÇÈÄ¤ä³«ÊÄ¼°¥²¡¼¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬Â¿¤¤¤¬Âç¹õ¤ÕÆ¬¤Ï´Æ»ë¾®²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë·ÙÈ÷°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¼Ö¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¿ÊÆþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉÖÆ¬Æâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ö¹ÁÏÑ´Ø·¸¼Ô°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤º¤ÏÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤òµá¤á¤Æ°ìÈÌ¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÃµº÷¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤É¤³¤í¤«°ìÈÌ¼Ö¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤µ¤¨¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ËÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÉÖÆ¬¤ÎºÇ¿¼Éô¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌ¼Ö¤Ï¿ÊÆþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ä¤ÏÂç¹õ¤ÕÆ¬¤Ë¤ÏÂç¹õ³¤Äà¤ê¸ø±à¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈÌÆ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ø±àÃó¼Ö¾ì¤Î¤½¤Ð¤ËÌÜÅª¤Î¥Ö¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ë¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤ÏÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤â¤Ê¤¯¡¢ÂæÀÚ¤ê¥·¥ã¥·¡¼¡Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ë¤âÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄøÅÙ¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤ÈÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Ó¤ì¶ñ¹ç¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ê¥¬¥»¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ä¡ÄÄü¤á¤Æµ¢¤ëÊý¸þ¤Ø¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ß¤ê¡¢»ñÎÁÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÁö¤êµî¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë²¿¤ä¤é°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤¾!?¡×
¡¡¤½¤¦¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÁö¤êÈ´¤±¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬Á°¸å¤È¤â¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î²ÙÂæÉôÊ¬¤À¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÍÁõÉôÊ¬¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡3Âæ¤Û¤É¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤·¤Ç²ÙÂæ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤·¤«ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±°ÜÆ°¤·¤Æ°ìÈÌ¼Ö¿ÊÆþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Î±ü¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤·¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ï©¸ª¤Î¿ôÂæÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡±óÌÜ¤Ë¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç·¿¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¼Ö¤Ç²ÙÂæ¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¤â¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬ÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤·¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸øÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤·¤ÆÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²¿Âæ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡¡¹ÁÏÑÆ»Ï©¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´Ø·¸¼ÖÎ¾¡Ê¹ÁÏÑ´Ø·¸¤Î²ÙÌòÅù¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ÖÎ¾¡Ë°Ê³°¤Ï¿ÊÆþ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁö¹Ô¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÁÏÑÆ»Ï©¤È°ìÈÌÆ»¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¸òº¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì¸«ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ²¡¹¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹ÁÏÑÆ»Ï©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¹õ¤ÕÆ¬¤Ë¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¤âÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬Àè¤Û¤É¸«¤¿¥È¥é¥Ã¥¯ON¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍ¢½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë²¾ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¿Æ»ÒÀÑ¤ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¡¢£±ÂæÊ¬¤Î¥³¥¹¥È¤Ç2Âæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï3ÂæÊ¬¡ÊÂç·¿¥¦¥¤¥ó¥°¼Ö¤Ë¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò1Âæ¤«2ÂæÀÑºÜ¤¹¤ë¡Ë¤òÁ¥¤ËµÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¤¤ÊýË¡¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¤â¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆâÉô¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤ì¤Ð¡¢ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤È¸«´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¿Æ»ÒÀÑ¤ß¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Âç¹õ¤ÕÆ¬¤ÎÊüÃÖ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤ÈÉÖÆ¬¤Î±ü¤Ë¹Ô¤±¤Ð¿Æ»ÒÀÑ¤ß¤·¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤Î¿¿¼Â¤Ï¹ÁÏÑ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Þ¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£