¡Ö¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¿Íµ¤ÀäÄº¤ÇÆÍÁ³°úÂà¢ª£Ô£Ö¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Èþ¿Í½÷Í¥¡¡¥Õ¥¸¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡×¤Ë¸½¤ìÁûÁ³¡¡°ìÈÌ¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤ë¢ª¸½ºß¿¦¶È¤Ë¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡¡¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡×
¡¡£±£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ë¡¢£²£°£²£°Ç¯¤ËÆÍÁ³·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤¬¡Ö°ìÈÌ¿Í¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ÊÃÅ¸åÎó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÈ±¤Î½÷À¤¬¡¢¸µ½÷Í¥¡¦´äº´¿¿Íª»Ò¤µ¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ò°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£²£°£²£°Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤â°úÂàÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ°ìÈÌ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¾åÇÈ¤Ï£µ¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡£¤¤¥É¥¥É¥¡¢¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èþ¾¯½÷»þÂå¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤ä¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡¡¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈþËÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¡¡°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤³¤··ÝÇ½³èÆ°¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ²ð¸î¿¦¤Ç½µ£µ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸å¤íÃ¯¡©¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é´äº´¿¿Íª»Ò¡©¡ª¤ä¤Ð¡¼¡×¡Ö°úÂà¤µ¤ì¤¿´äº´¿¿Íª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö´äº´¿¿Íª»Ò¤µ¤ó£µÇ¯¤âÁ°¤Ë°úÂà¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¡¡¤·¤«¤âº£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²ð¸î¿¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤Þ¤¸¡©¡©¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´äº´¤µ¤ó¤È£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²ð¸î»Î¡úÀ¾ÅÄ´äº´¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾ÅÄÈþÊâ¤Î£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î³èÆ°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£