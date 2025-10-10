ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬¹üÉÕ¤Æù¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡ª¡¡¡È¥ï¥¤¥ë¥É¿©»ö¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬²¦µ³¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö´ãº¹¤·ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¿©»ö»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤ÏÆù¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Çò¤Î¥í¥óT»Ñ¤Ç¹üÉÕ¤Æù¤Ë¹ë²÷¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡È¥ï¥¤¥ë¥É¿©»ö¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Æù¹¥¤¤ÇÍÌ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÌîºÚ¤Ï¶ì¼ê¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë»É¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡È¤ª¤Á¤ã¤á¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¿©¤ÙÊý¤À¤±¤É¥«¥ï¥¤¥¤¤È¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤ªÃãÌÜ¤µ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬²¦µ³¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ä¡¢¤ä¤µ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÆù¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£