俳優の森七菜が１０日、都内で行われた出演する実写版「秒速５センチメートル」の初日舞台あいさつに主演のＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗、高畑充希、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛、宮粼あおい、奥山由之監督と登壇した。

金髪ショートカットで黒タイツにミニスカート姿で登壇。「まわりの方々からめっちゃ見に行きたいと思っていたと言われた。いろんな人が注目してくれている」と公開を喜んだ。

舞台となった種子島での撮影での思い出も披露。森は「サーフィンをしていて、遊びでボードに乗っている時に一直線で寝ていたら自分がいつの間にか１００キロくらいのスピードで動き出して波に乗っていた。生きているのは奇跡です」と、驚きのエピソードを披露し、青木からは「何の話？」とツッコまれていた。

今作は「君の名は。」「天気の子」などで知られるアニメ監督・新海誠氏の２００７年に公開された映画の実写化で、松村は初の単独主演となる。ストーリーは主人公の１８年間が３つの時代ごとに連作短編形式で描かれ、新海ワールドの原点となるセンチメンタリズムが凝縮された名作とたたえられる。