ºÇÂç200W½ÐÎÏ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼½¼ÅÅ´ï¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¡ª ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç31¡ó¥ª¥Õ
Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£Çã¤¤¤½¤Ó¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¥¬¥ó¥¬¥ó¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤Î½¼ÅÅ´ï¡ÖAnker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) ¡×¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï31¡ó¥ª¥Õ¤Î8,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
6Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ±»þ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£ºÇÂç200W½ÐÎÏ¤Î½¼ÅÅ´ï
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) ¤Ï¡¢USB-A¡ß2¥Ý¡¼¥È¡¢USB-C¡ß4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ç·×ºÇÂç200W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤¥¿¥¤¥×¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£6Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Î¡¼¥ÈPC2Âæ¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÅÅ°µÊÝ¸î¤ä¥·¥ç¡¼¥ÈËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÂ¿½ÅÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¾ï¤Ë²¹ÅÙ¤ò·×Â¬¤·À©¸æ¤¹¤ë¡ÖActiveShield 3.0¡×¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½¼ÅÅ¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤·¤«¤â1Ëü±ß°Ê²¼¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë½¼ÅÅ´Ä¶¤òÀ°È÷¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
The post ºÇÂç200W½ÐÎÏ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼½¼ÅÅ´ï¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¡ª ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç31¡ó¥ª¥Õ appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.