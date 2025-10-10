Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£Çã¤¤¤½¤Ó¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¥¬¥ó¥¬¥ó¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤Î½¼ÅÅ´ï¡ÖAnker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) ¡×¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï31¡ó¥ª¥Õ¤Î8,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

6Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ±»þ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£ºÇÂç200W½ÐÎÏ¤Î½¼ÅÅ´ï

Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) ¤Ï¡¢USB-A¡ß2¥Ý¡¼¥È¡¢USB-C¡ß4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ç·×ºÇÂç200W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤­¥¿¥¤¥×¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£6Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¥Î¡¼¥ÈPC2Âæ¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¢¬Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)¡£

°ÂÁ´À­¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÅÅ°µÊÝ¸î¤ä¥·¥ç¡¼¥ÈËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÂ¿½ÅÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¾ï¤Ë²¹ÅÙ¤ò·×Â¬¤·À©¸æ¤¹¤ë¡ÖActiveShield 3.0¡×¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½¼ÅÅ¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤·¤«¤â1Ëü±ß°Ê²¼¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë½¼ÅÅ´Ä¶­¤òÀ°È÷¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) ¡ÚPSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/USB PDÂÐ±þ¡ÛMacBook USB PDÂÐ±þWindows PC iPad iPhone Galaxy Android ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó ¥Î¡¼¥ÈPC ³Æ¼ï
Anker
\12,990 ¡Ê2025/10/10 19:38»þÅÀ | AmazonÄ´¤Ù¡Ë
Amazon
¥Ý¥Á¥Ã¥×

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

The post ºÇÂç200W½ÐÎÏ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼½¼ÅÅ´ï¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¡ª ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç31¡ó¥ª¥Õ appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.