BRAHMAN¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä¡¢Á´3Æü´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½
·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëBRAHMAN¤¬11·î22Æü¤«¤é24Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äÁ´3Æü´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä ½Ð±é¼Ô²èÁü
¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä¤¬¡¢³«ºÅ¤Þ¤ÇÌó¤Ò¤È·îÈ¾¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤¯¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î·ô¼ï¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ëDAY1¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS¡¢DAY2¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏHEY-SMITH¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏASIAN KUNG-FU GENERATION¡£¤â¤Á¤í¤ó³ÆÆü¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢BRAHMAN¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡È±¦±ý¡É¤È¡Èº¸±ý¡É¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£BRAHMAN¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿30Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸òÍ§¤ò¿¼¤á¡¢¤È¤â¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÀº±ÔÃ£¤¬Â³¡¹¤È¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤«¤¿¤Á¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¿§¤ò¸«¤»¤ë¡£
·ëÀ®¤«¤é30Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢°ìÅÙ¤â¼ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ï¤Ë¥·¡¼¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿4¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤é¤Ë¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Ê¤¤3Æü´Ö¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¢£¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë
11·î23Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë
11·î24Æü(·î/¿¶µÙ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start12:00
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
▶DAY1 (11/22)
BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN¡Ç / ¹õÌ´ / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / ¡Äsecret
▶DAY2 (11/23)
BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (¥¯¥Ï¥é¥«¥º¥æ¥, ¥Ò¥é¥¤¥Ï¥ë¥, ¥Õ¥¸¥¤¥±¥ó¥¸) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET
▶DAY3 (11/24)
BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK¡çTICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦3ÆüÄÌ¤··ô¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \29,700(ÀÇ¹þ) ¢¨SOLD OUT
¡¦3ÆüÄÌ¤··ô¥µ¥¤¥É»ØÄêÀÊ \38,330(ÀÇ¹þ) ¢¨SOLD OUT
¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Î»ØÄêÀÊ¥¨¥ê¥¢ / ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦11/22(ÅÚ)1Æü·ô \13,330(ÀÇ¹þ)
¡¦11/23(Æü)1Æü·ô \13,330(ÀÇ¹þ) ¢¨SOLD OUT
¡¦11/24(·î/¿¶µÙ)1Æü·ô \13,330(ÀÇ¹þ) ¢¨SOLD OUT
¡ü°ìÈÌÈ¯Çä¡§7·î5Æü(ÅÚ)10:00¡Á
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹(¹ñÆâÀìÍÑ) https://eplus.jp/jinmiraisai/
¡¦eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/brahman-25/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/brahman/
¡¡
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä
1·î13Æü¡¡ÀéÍÕ LOOK
1·î15Æü¡¡°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE
1·î18Æü¡¡ºë¶Ì ±ÛÃ« EASYGOINGS
1·î27Æü¡¡»°½Å »ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
1·î29Æü¡¡ÆÁÅç club GRINDHOUSE
1·î31Æü¡¡¹âÃÎ X-pt.
2·î06Æü¡¡Ä¹ºê DRUM Be-7
2·î08Æü¡¡º´²ì GEILS
2·î10Æü¡¡µÜºê LAZARUS
2·î12Æü¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-0
2·î15Æü¡¡ÉÙ»³ MAIRO
2·î17Æü¡¡Ä¹Ìî JUNK BOX
2·î26Æü¡¡Ä»¼è ÊÆ»Òlaughs
2·î28Æü¡¡»³¸ý ¼þÆîRISING HALL
3·î13Æü¡¡Ê¡°æ CHOP
3·î15Æü¡¡ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL
3·î17Æü¡¡ÏÂ²Î»³ CLUB GATE
3·î22Æü¡¡°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°ReNY limited
3·î24Æü¡¡Âçºå GORILLA HALL
3·î26Æü¡¡¼¢²ì U¡ùSTONE
4·î03Æü¡¡·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
4·î07Æü¡¡´ôÉì Yanagase ants
4·î14Æü¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
4·î16Æü¡¡»³·Á ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
4·î18Æü¡¡´ä¼ê KLUB COUNTER ACTIONµÜ¸Å
5·î08Æü¡¡´ä¼ê KESEN ROCK FREAKSÂçÁ¥ÅÏ
5·î10Æü¡¡µÜ¾ë ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê
¡¡
