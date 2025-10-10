¾®·ª½Ü¡Ö10Âå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×´Ä¶¤ÎÊÑ²½¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖB¡Ýside Talk¡¡¡Á¿´¤Î·ò¹¯¥±¥¢¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿´¤ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
10·î10Æü¤ÏÀ¤³¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êµÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äø¤è¤¯µÙ¤ß¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤È¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö10Âå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ØÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿Í¤ÏµÙ¤à¤Ù¤¡Ù¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¾®·ª¤Ï2Ç¯Á°¤Ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¡£¡Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯µÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¸Â¤êµÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Ë¡Ö²¿¤«ÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤ÇÛ¤ê¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¡£
Æ±¸ø³«¼ýÏ¿¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¡¢10·îËö¤ËÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£