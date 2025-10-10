¡ÖJBL TOUR PRO 2¡×¤¬46¡ó¥ª¥Õ¡ª¡© Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¸ÂÄê¡¢¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤
Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎJBL¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖJBL TOUR PRO 2¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤¹¤®¤ë
º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤ÇÍ×ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖJBL TOUR PRO 2¡×¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÁ°À¤Âå¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È46¡ó¥ª¥Õ¤Î17,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£1À¤ÂåÁ°¤Îµ¡¼ï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¤µ¤¹¤¬¤ËÍß¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¡ÖDLC(Diamond-Like Carbon)¡×¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë10mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊäÀµµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²°³°¤äÅÅ¼ÖÆâ¤Ê¤É¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¡×¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
JBL Headphones¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¶õ´Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡×µ¡Ç½¤âÍÑ°Õ¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤ß¤Î»ÈÍÑ¤ÇÌó10»þ´Ö¡Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ÈÍÑ»þ¤Ï8»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇÌó40»þ´Ö¡Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ÈÍÑ»þ¤Ï24»þ´Ö¡Ë¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EQ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿Íµ¤¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
