¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢2¥ö·îÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤ Èþ¤·¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¹¤²¤¨¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊËè½µÌÚÍË ¿¼Ìë1»þ26Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö2¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤ê¤£¤à¾åÅÄ¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ç¥ª¡¼¥é¤¬1ÈÖ¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë
¾åÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ä¤ä¤¬¥ª¡¼¥é¤¬1ÈÖ¤¢¤ë¡×¤È²Î¼ê¤Î¾¾±º°¡Ìï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡Ö2¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²Î¼ê¤ÎÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë³Ú²°¤Ø°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÅì»³µªÇ·¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ²íÇ·¤Èï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¾¾±º¤â¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤ä¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤è¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ä¤ä¤¹¤²¤¨¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î»þ¾¾±ºËÜ¿Í¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ·¯ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¹¤²¤¨¡×¤ÈÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾±º¤Ï¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦w-inds.¤ÎµÌ·ÄÂÀ¤ÈÌó12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£2014Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤ò¡¢2018Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤ò¡¢2020Ç¯12·î¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾±º¤Ï¸½ºß°é»ù¤ËÀìÇ°Ãæ¤À¤¬¡¢2022Ç¯11·î¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖAddicted¡×¡ÊµÌÀ©ºî¡Ë¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ö2¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¾¾±º°¡Ìï¤Î¸½ºßÌÀ¤«¤¹
¢¡¾¾±º°¡Ìï¡¢2022Ç¯¤Ë¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹
