¡Úµð¿Í¡Û ²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£±£°Æü¡¢£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ë»²²Ã¡££±£±Æü¤«¤é£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¹³Ñ¤Ë¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤¿¼çË¤¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Æ±£Ó¤Ç¤Ï£¶»î¹ç¤Ç£±£¸ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£²ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¡£½é²ó¤«¤é¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£´¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ò´Þ¤á¤Æ·×£¶»Íµå¤È¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤â·É±ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÌ¤ËËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«ºÅ¤Îº£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥Ó¥¸¥¿¡¼±þ±çÀÊ¤Î¥ì¥Õ¥ÈÀÊ¤â¥Û¡¼¥à¤Î£Ä£å£Î£Á±þ±çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í±þ±çÀÊ¤Ï»°ÎÝÂ¦¾åÃÊ¤Î¥¦¥£¥ó¥°ÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö´ðËÜ¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢ºå¿À¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²¬ËÜ¡£º£µ¨¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤Ï£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼çË¤¤¬¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£