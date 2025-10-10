¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ç¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×£Ã£ÓÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¡¡½Ð¾ì¤Ê¤é¹âÂ´¿·¿ÍÌî¼ê½é
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£±£°Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤äÍ··â¤Ç¤Î¥Î¥Ã¥¯¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²·³¤Ç£µ£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³Ê¬£²Ê¬£·ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¹·î¤Ë¾º³Ê¤·¤¿£±·³¤Ç¤Ï£¹ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤â¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡££°£·Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿£Ã£Ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐµåÃÄ¤Î¹âÂ´¿·¿Í½é¡¢Åê¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¤â£±£¹Ç¯¤Î¸Í¶¿°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ç¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÐÄÍ¡£½éÂÎ¸³¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£