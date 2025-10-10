Áê¼êGK¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡ÖÌµ²óÅ¾¤¨¤°¤¹¤®¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì·â¤Ë¡Ä¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ä¤ó¡×
¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥ß¥É¥ë¤ÏÁê¼êGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Á°È¾26Ê¬¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¶¯Îõ¤¹¤®¤ëÌµ²óÅ¾¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤À¤Ã¤¿¡£MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¡£MFº´Ìî³¤½®¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî¤Ï±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Ìµ²óÅ¾¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢1-1¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ²óÅ¾¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î·â¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼ê¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤È¤«¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã°ÊÍè¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ä¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë