¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÁáÂç¤¬Íè½Õ¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤È¤âÂÐÀïÍ½Äê
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÁáÂç¤Ï£±£°Æü¡¢Íè½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿ÍÉéÃ´¶â·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÁá°ðÅÄÂç³ØÌîµåÉô¡¡À¤³¦¤Ø¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«Ì¾ÌçÂç³Ø¤Èµæ¤á¤ëÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢£±£²·î£¸Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±Éô¤Ç¤ÏÍèÇ¯£²·î£²£³Æü¤«¤é£³·î£¶Æü¡¢ÄÌ»»£±£´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï£±£¹£°£µÇ¯¤ÎÂè£±²óÅÏÊÆ»þ¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ê¤É¡¢Ì¾ÌçÂç³Ø¤È¤âÀï¤¦Í½Äê¤À¡£¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ä¸½ÃÏ°ðÌç²ñ¤È¤Î¸òÎ®¡¢Ìîµå¶µ¼¼¡¢ÂÐÀï¹»¤È¤Îº©ÃÌ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»þ¤ÏÎ®¤ì¤ÆÎáÏÂ¤Î¸½Âå¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤äÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂç³èÌö¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüÊÆ¤Îº¹¤ÏËä¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¼ã¼Ô¤Î¶µ°é¤ò¼ç´ã¤È¤¹¤ë³ØÀ¸Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¿ÊÅª¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÇÌîµå¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³ØÀ¸Æ±»Î¤¬¹ñÀÒ¤ä¿Í¼ï¤ò±Û¤¨¤Æ¸ò¤ï¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÁáÂçÌîµåÉô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£