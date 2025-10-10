¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤¬¶ì¼ê¡×¤Ç¤âOK¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û40¡¦50Âå¤Î½©¤Ë¡ª¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×
¥é¥Õ¤¹¤®¤ºÇ¯Îð¤ËÁê±þ¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤âÈ÷¤¨¤¿¤¤Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¤ò¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥ー¥×¡£¥Ç¥¤¥êー¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£µ¤Ä¥¤é¤ºÃå¤é¤ì¤Æ¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë°ìÃå¤Ï¡¢½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¤Ë
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¶ÞÉÕ¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\4,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¶õµ¤´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¶ßÉÕ¤¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¤ä¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¾åÉÊ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¥ì¥Ç¥£ー¤Ë¤È¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÁª¤Ð¤ºËèÆüÍê¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¡ý ¥¦ー¥ë¥é¥¤¥¯¤ÊÁÇºà¤Ë¡¢¹³¶ÝËÉ½¤äÀÅÅÅµ¤·Ú¸º¤Ê¤É¡¢¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¨ー¥É¥é¥¤¥¯¤ÊÁÇºà¤Ç¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤¿¤Ã¤×¤ê
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥¹¥¨ー¥É¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\4,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¨ー¥ÉÄ´¤Î¼Á´¶¤¬¡¢½©¤é¤·¤µ¤ò¤°¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÃå¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¸ー¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¾åÉÊ¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¥³ー¥Ç¤Ë¡£¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áµç¶þ¤Ë´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M