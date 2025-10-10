ÃíÌÜ¤Î¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã½÷»Ò¡É¥¿¥Ã¥°¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¶ØÃÇ¤ÎÏ¢·Èµ»¤òÈäÏª¡Ä³Ê¾å¤Î¡È¸ýÀè½÷²¦¡É¤â»×¤ï¤ºÌåÀä
¡¡ÃíÌÜ¤Î20Âå¥¿¥Ã¥°¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆTV¥Þ¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼+¸µÂÎÁàÁª¼ê+ÍÛ¥¥ã¥é¡×¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯Í×ÁÇËþºÜ¤ÎÈþ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö²¿¤À¤¢¤Îµ»¤Ï¡ª¡×¡ÖÆñÅÙ¹â¤¹¤®¡×¤È½é¸«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã½÷»Ò¡É¥¿¥Ã¥°¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×Ï¢·Èµ»
¡¡WWE¤Î¸ø¼°XÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥½¥ë¡¦¥ë¥«¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Âè3¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT¤«¤é10·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Î¡ÖSmackDown¡×¤Ë»²Àï¤·¡¢¥½¥ë¡¦¥ë¥«¡õ¥¶¥ê¥¢¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë¡È¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Ó¥¹¡É¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡õ¥¢¥ë¥Ð¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥à¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¡¢ÁêËÀ¥¶¥ê¥¢¤¬¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¤ò¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÇÄß¤ë¤·¾å¤²¤ë²øÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥½¥ë¤â¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¥í¡¼¥×¤ÎÈ¿Æ°¤È½ÀÆð¤Ê¿ÈÂÎ¤ò³è¤«¤·¡¢Â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÏÓ¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤éÅÝÎ©¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ»¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡ÉµÓ¸ÇÄêÃÏ¹ö¡É¤ËÂçÌåÀä¡£¤µ¤é¤Ë¥¶¥ê¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¢¥½¥ë¤ÎÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Í¤ò³è¤«¤·¤¿X¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é¿ôÊ¬¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò°ìµ¤¤ËÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡õ¥¢¥ë¥Ð¤ÎàÄàÑ¤ÊÏ¢·È¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¥½¥ë¤ÎÂÎÁàÍ³Íè¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡Ö¥½¥ë¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò°ì½³¡£¶õÃæ¤Ç°ì²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î¼ó¤òÂª¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ë¤³¤Îµ»¤Ï¡¢¥Ð¥¯Å¾¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÂ®²óÅ¾¤ÈÀµ³Î¤ÊÃåÃÏ¤ÇÁê¼ê¤ò½Ö»þ¤ËÄÀÌÛ¤µ¤»¤ëÇË²õÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖÁÏÂ¤À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÄË¤¤µ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÆñÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö²¿¤À¤³¤Îµ»¤Ï¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤â¡ÖÂÎÁà½Ð¿È¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥½¥ë¡£¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤ËWWE¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ìNXT¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á´¤¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¡¢NXT½÷»ÒËÌÊÆ²¦ºÂ¤ÈWWE¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÆó´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î¼¡´ü¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved