Åìµþ¥á¥È¥íÁ°¼ÒÄ¹¡¦»³Â¼ÌÀµÁ¼èÄùÌò¡¢¼Ò°÷¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¸ÀÆ°¤Ç¼Ç¤¡ÄÆâÉôÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð
¡¡ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢¼Ò°÷¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÁ°¼ÒÄ¹¤Î»³Â¼ÌÀµÁ¼èÄùÌò¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡ÖÆó¼¡Èï³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ïº£Ç¯£¸·î¡¢ÆâÉôÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤¬°ÑÇ¤¤·¤¿³°ÉôÊÛ¸î»Î¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¼èÄùÌò²ñ¤Ï£±£°·î£±£°Æü¡¢»³Â¼»á¤Î¼Ç¤ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¡£
¡¡»³Â¼»á¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î³ô¼°¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¤·¤¿¡£º£Ç¯£¶·î¤Î¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢¼èÄùÌò¥°¥ë¡¼¥×ÀïÎ¬²ñµÄµÄÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢¾®ºä¾´ÍÎ¼ÒÄ¹¤¬·î³ÛÊó½·¤Î£²£°¡ó¤ò£²¤«·î´Ö¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¤Î¾å¸¶½ßÉû¼ÒÄ¹¤¬·î³ÛÊó½·¤Î£±£°¡ó¤ò£²¤«·î´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¼«¼çÊÖ¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£