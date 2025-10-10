¥È¥é¥ó¥×»áË¬Ìä¤Ë¥Ç¥â·×²è¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ
¡¡¡Ú¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ï10Æü¡¢º£·î²¼½Ü¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë´ØÏ¢²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½ÐÀÊ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤¤¡£¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë¤Ï20°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢ASEAN¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë26Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¼çºÅÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËASEAN¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¡£Ã´Åö¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£