¡Ö¾¯Ç¯Ââ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶Ó¿¥°ìÀ¶¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ø¥ë¡¦¥²¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡ÁÌû²÷¤Ê·ëº§¡Ù¤¬9·î28Æü¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡© °½¾®Ï©¤¤ß¤Þ¤í¡© ¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ó¿¥°ìÀ¶¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë
¡Öº£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£STARTO ENTERTAINMENT¤Î¼¼Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¡¢Á´19¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¼¤µ¤ó¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ó¿¥¤Ï¡È¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢
¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¶Ó¿¥¤µ¤ó¤â¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¶Ó¿¥¤Ï2020Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡ÖÌó5Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¼¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÉñÂæ¤Ë¡È¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¡É¤òÉÑÈË¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢7·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¤¢¡µÆ±´ü¤Îºù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î22Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¶Ó¿¥¤È¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¿·¶ÊMV¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ç¸½ºß¤ÏÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¡ØTOBE¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÅìÎ©¼ù¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°úÂà¸å¤â¶Ó¿¥¤È¸òÎ®Â³¤±¤ë¸µJr.
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ê¤ê¤Î¡È¿®Ç°¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢±é·à³¦¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼¡À¤Âå¤ò°é¤ÆÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1986Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¡¢¾¯Ç¯Ââ¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉñÂæ¡ØPLAYZONE¡Ê¥×¥ì¥¾¥ó¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê±é·à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È·»µ®¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤âÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÁê¼ê¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡Ä¡Ä¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸åÇÚ¤È¤â¡¢´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØTheyÉðÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦Jr.¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¾¥ó¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¶Ó¿¥¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¹â¶¶Îµ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£ÁêÃÌ¤ä¶á¶·Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢°û¿©Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢
¡Ö9·î¤Ë¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Î§µÁ¤Ë½Ë¤¤²Ö¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¡È¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò°ìÀ¸¤ß¤ë¡É¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¾ïÏ¢µÒ¡Ë
¡¡¶Ó¿¥¤Î°¦¾ð¤Ï¡È·¯¤À¤±¤Ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤!