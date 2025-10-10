¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Öº´Æ£·ò¤¯¤ó¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¡×ºòÇ¯ºÆ¤Ó¶¦±é¡Ö°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ä¡×
½÷Í¥¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¡ÖHIBIYA CINEMA FESTIVAL 2025¡×¡ß¡Ö½÷Àµ¼Ô±Ç²è¾Þ¡×¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
½÷À±Ç²èµ¼Ô32¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¾Þ¡£¾¾ËÜ¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÖµîÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤âÁý¤¨¤¿¡£±Ç²è¤Îº×Åµ¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢»ä¤â±Ç²è¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ»¼è¤ÎÅÄ¼Ë¤ÎÊý¡Ê½Ð¿È¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ²±¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆ¡¹ºÆ¾å±Ç¤°¤é¤¤¤Î¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢±Ç²è´Û¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄã²»¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡×¤Î±Ç²è¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÅÅ²¦¤Ïº´Æ£·ò¤¯¤ó¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÌò¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Êº´Æ£¤Ï¡Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¢¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯¤Æ´ïÍÑ¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï6Ìò¤°¤é¤¤¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£