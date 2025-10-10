¡Ø¥³¥í¥³¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï¡Ù4Áª¡¡²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©»ô¤¦¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç
¥³¥í¥³¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï4Áª
¥³¥í¥³¥í¤·¤¿¸¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸¤¼ï¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÂÎ·¿¤ä°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»ÅÁð¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä4¸¤¼ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¥Ñ¥°
¥Ñ¥°¤Ï¡¢¤½¤Î°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë´Ý¤¤´é¤ÈÂç¤¤ÊÆ·¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤ó¤°¤ê¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂÎ·¿¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£¤·¤ï¤Î´ó¤Ã¤¿´é¤ÈÃ»¤¤É¡¡¢¤¯¤ë¤ê¤È´¬¤¤¤¿¤·¤Ã¤Ý¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
À³Ê¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥Úー¥¹¡£´Å¤¨¤óË·¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ä¤Û¤«¤Î¸¤¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¹¥¤¤ÇÍÛµ¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¼Æâ»ô¤¤¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ã»Æ¬¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë½ë¤µ¤Ë¼å¤¯¡¢¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¼À´µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó
¾®¤µ¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈïÌÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡£¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿¼ª¤ÈÂç¤¤ÊÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
À³Ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç³èÈ¯¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦´º¤Ç¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢ÈÖ¸¤¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¤È¤Æ¤â²ÚÔú¤Ê¤¿¤á¡¢¹üÀÞ¤äÉ¨³¸¹üÃ¦±±¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3.¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼
¥³¥í¥³¥í¤È¸À¤¨¤Ð¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¡ª¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÊ²Û»Ò¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈïÌÓ¤È¥¢¥Õ¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ó´Ý¤ÊÆ¬¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
À³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÍÛµ¤¤Ç¿Í²û¤³¤¯¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¼Ò¸òÅª¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â¤ª·Þ¤¨¤·¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£Î±¼éÈÖ¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤ÎÈþ¤·¤¤ÈïÌÓ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤È¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
4.¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦
¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦¤ÏÃæ¹ñ¸¶»º¤ÎÂç·¿¸¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ÈÁ´¿È¤òÊ¤¤¦Ë¤«¤ÊÌÓ¤Ç¥³¥í¥³¥í¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë´éÎ©¤Á¤È¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂç·¿¸¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÈÖ¸¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢´è¸Ç¤ÇÎäÀÅ¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤Ï²û¤«¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃé¼Â¤Ç½¾½ç¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÈÖ¸¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤À¤¬ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»¶Êâ¤Ç°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»ô°é¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
¥³¥í¥³¥í¤·¤¿ÂÎ·¿¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸¤¼ï¤Ë¤Ï¡¢»ô°é¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥³¥í¥³¥í¤·¤¿¸¤¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇË¤«¤ÊÈïÌÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥í¥³¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¸¤¼ï¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈïÌÓ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸¤¼ï¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë²ÚÔú¤Ê¸¤¼ï¤âÂ¿¤¯¡¢¹üÀÞ¤ä´ØÀá¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾²¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÉß¤¯¤Ê¤É°ÂÁ´¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦ÂÐºö¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤«¤é¤Ä¤¤´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤ä¤«¤·²á¤®¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤·¤Ä¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¥³¥í¥³¥í¤·¤¿¸¤¼ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ñ¥°¤ä¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡¢¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¡¢¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¸¤¼ï¤¬Â¿¤¯¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦¤Î¤è¤¦¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯´è¸Ç¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¾¯¡¹Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¸¤¼ï¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤½¤Î¸¤¼ï¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤«¤é¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)