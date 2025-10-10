¸¤¤¬¤¤¤ëÉô²°¤ËNG¤Ê¡Ø¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ù7Áª¡¡·ò¹¯Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥â¥Î¤ä°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤È¤Ï¡©
¸¤¤Î¤¤¤ëÉô²°¤ËNG¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢7Áª
¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤Î´Ä¶¤ÏÆü¡¹¤Î²÷Å¬¤µ¤ä¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°ì¸«°ÂÁ´¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¡È»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Î¤¤¤ë¶õ´Ö¤ÇÈò¤±¤¿¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¡¦ÂÐºö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥¬¥é¥¹¥Æー¥Ö¥ë¤ä³Ñ¤Î±Ô¤¤²È¶ñ
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¬¥é¥¹¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥·¥ãー¥×¤Ê²È¶ñ¤Ï¡¢¸¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥±¥¬¤ò¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶½Ê³¤·¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æ¬¤äÂ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¡£
³Ñ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥³ー¥Êー¥¬ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë²È¶ñ¤òÁª¤Ö¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
2.³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥°¤ä¾²ºà
¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ËÉß¤¤¤¿¥é¥°¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤À¤È¡¢¸¤¤¬Áö¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥º¥ë¤Ã¤È³ê¤Ã¤Æ´ØÀá¤ä¶ÚÆù¤ò½ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ê¤ê»ß¤á²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¤ä¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥é¥°¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÅ¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
3.´ÑÍÕ¿¢Êª
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë±Ç¤¨¤ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹´í¸±¤Ê¼ïÎà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¡¢¥Ý¥È¥¹¡¢¥¢¥¤¥Óー¡¢¥æ¥ê²Ê¤Î¿¢Êª¤Ê¤É¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÃÖ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¤¤ËÌµ³²¤Ê¼ïÎà¤òÁª¤Ó¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤ä¹á¤ê¤Î¶¯¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ä¤ª¹á¡¢Ë§¹áºÞ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¤â¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¡£
°ìÉô¤Î¥¢¥í¥ÞÀ®Ê¬¡ÊÎã¡§¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¡¢¥æー¥«¥ê¡¢´»µÌ·Ï¡Ë¤Ï¸¤¤ÎÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5.ÅÅµ¤¥³ー¥É¤ä¿â¤ì²¼¤¬¤ë¥«ー¥Æ¥ó
¾²¤òÇç¤¦¥³ー¥É¤äÄ¹¤¤¥«ー¥Æ¥ó¤Ï¡¢¸¤¤¬³ú¤ó¤À¤êÍí¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥É¤Ï¥«¥Ðー¤Ç±£¤¹¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤Ï¾²¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6.¥½¥Õ¥¡ー¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤ÉÃÊº¹¤¬¤¢¤ë²È¶ñ
¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ï¡¢¸¤¤Î´ØÀá¤ä¹ø¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¹üÀÞ¤äÃ¦±±¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹âÎð¸¤¤ä¾®·¿¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¥íー¥¿¥¤¥×¤Î²È¶ñ¤òÁª¤Ö¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¹¥íー¥×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
7.¥Ù¥Ã¥É¤ä¥±ー¥¸¤òÁëÊÕ¤ËÃÖ¤¯
³°¤Î²»¤ä¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ëÁëºÝ¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ³Ê¤Î¸¤¤äÎ±¼éÈÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤ä¥±ー¥¸¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡ÈÊÉÂ¦¤Î°ÂÁ´¥¾ー¥ó¡É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¹©É×
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¤È¸¤¤Î°ÂÁ´¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸¤ÌÜÀþ¤ÇÉô²°¤ÎÃæ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢´í¸±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡ÖÍ½ËÉ¡×¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¹©É×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²È¶ñ¤ä¾®Êª¤Ï¡ÈÁÇºà¡É¤È¡È¹â¤µ¡É¤ò°Õ¼±
³ê¤é¤«¤Ê¥¬¥é¥¹¤ä¶âÂ°¤è¤ê¤â¡¢ÌÚ¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤ÎÊý¤¬¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¯°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ë²õ¤ì¤ä¤¹¤¤»¨²ß¤ä¹á¤ê¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ï¡ÈÊª¤ÎÇÛÃÖ¡É¤â¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë
²È¶ñÆ±»Î¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤¹¤®¤ë¤È¡¢¸¤¤¬Áö¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤ò¶´¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ê°ÌÃÖ¤äµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤ÄÇÛÃÖ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¡×¤ò¤Ò¤È¤Äºî¤ë
Éô²°¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¸¤¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèµÒ»þ¤äÁû¤¬¤·¤¤¤È¤¤Î¡ÈÈòÆñ¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤ï¤Ì¥±¥¬¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥¢¥í¥Þ¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥°¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ÁÇºà¤äÇÛÃÖ¤Ë¾¯¤·µ¤¤òÇÛ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸¤¤Î·ò¹¯¤È¿´¤Î°ÂÄê¤ò¼é¤ë¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÈÊë¤é¤¹Éô²°¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö°Â¿´¡×¤â°ì½ï¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)