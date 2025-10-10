¥»¥ó¥«¥¯¡¢¡Ö¤È¤È¤Î¾ì¡×¤ò11·îÃæ½Ü¥ª¡¼¥×¥ó¡¡JRÁðÆå±ØÄ¾·ë¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¹â²Í²¼¤Ë
¥»¥ó¥«¥¯¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ö¤È¤È¤Î¾ì¡×¤ò11·îÃæ½Ü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
´°Á´ÂßÀÚÍ½ÌóÀ©¤Î¡¢JRÅì³¤¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î±ØÄ¾·ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡£¥µ¥¦¥Ê¥ë¡¼¥à¤Ï3¼¼¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÀß¤¨¤Ç¿¼¤¤Î©¤Á¿åÉ÷Ï¤¤È¿²Åò¤ò¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÌÚºà¤ÇÅý°ì¤·¥Ñ¥é¥½¥ë¤ä¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡¢ÌÚÀ½¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤ÈÉ÷Ï¤¤ò¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È¤ÏÇò¤È¿¢Êª¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤È»°ÃÊ¥Ç¥Ã¥¡¢Çò´ðÄ´¤ÎÉ÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
Libertyship¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖONE SAUNA¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¹ñ»ºÌÚºà¤Î¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£µÜºê¿ù¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥í¥Þ¥í¥¦¥ê¥å¥¦¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢¼õÉÕÅï¤Ï°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤ÏJRÁðÆå±ØÄ¾·ë¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¹â²Í²¼¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£ÁðÆåÆâ¡£±Ä¶È»þ´Ö¤ÈÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¡£