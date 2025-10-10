¸ÄÀ­Åª¤À¤È»×¤¦¡Ö»Í¹ñÃÏÊý¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ª All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬Á´¹ñ¤Î255¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¹âÃÎ¸©¤Î¡Ö¤Ï¤ê¤Þ¤ä¤Ð¤·¡¢¥«¥Ä¥ª¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë

All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷255¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÃÏÊýÈÇ¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ê»Í¹ñ¡¦¶å½£ÃÏÊý¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸ÄÀ­Åª¤À¤È»×¤¦¡Ö»Í¹ñÃÏÊý¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

2°Ì¡§¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¡¿¤Ï¤ê¤Þ¤ä¤Ð¤·¡¢¥«¥Ä¥ª¡¿75É¼


¹âÃÎ¸©¡Ö¹âÃÎ¡×¤Î¤Ï¤ê¤Þ¤ä¤Ð¤·¤È¥«¥Ä¥ª¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¹âÃÎ¸©Á´°è¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¸©¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌ±ÍØ¡Ö¤è¤µ¤³¤¤Àá¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¹âÃÎ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¤Ï¤ê¤Þ¤ä¶¶¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ë²÷¤ËÇÈ¤·¤Ö¤­¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¥«¥Ä¥ª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÚº´²­¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¥«¥Ä¥ª¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢¹âÃÎ¸©¤¬Á´¹ñ°ì¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥«¥Ä¥ª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹âÃÎ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¹âÃÎ²È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç²ÈÂ²¤ä¤­¡É¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Í­Ì¾¤ÊÃÏ°è¿¶¶½¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¹âÃÎ²È¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµû¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ­¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÌÜ¤Ç¹âÃÎ¸©¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ê60Âå½÷À­¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥«¥Ä¥ª¤ÎÉ½¾ð¤¬¸ÄÀ­Åª¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À­¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥«¥Ä¥ª¤ÎÊÁ¤¬¤È¤Æ¤â¿´¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ­¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

1°Ì¡§ÆÁÅç¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¡¿°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¡¿101É¼


1°Ì¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¡ÖÆÁÅç¡×¤Î°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éÆÁÅç¸©Á´°è¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÅçÈ¯¾Í¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëËßÍÙ¤ê¡¦°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Íõ¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÁÅç¸©»º¤ÎÍõ¤Ï¡Ö°¤ÇÈÍõ¡×¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ç¡¢À¸»ºÎÌ¤ÏÁ´¹ñ¥·¥§¥¢¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¹âÄ¥ÄóÅô¡Ê¤¿¤«¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡Ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÀèÆ³¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡¢Í¥²í¤Ê½÷ÍÙ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÃËÍÙ¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÙ¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÏ¢¡Ê¤ì¤ó¡Ë¡×¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎý¤êÊâ¤¯¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¸ÄÀ­Åª¤Ç¤¹¡£

²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆÁÅç¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Ê´¶¤¸¤Î³¨ÊÁ¤¬¸ÄÀ­Åª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê50ÂåÃËÀ­¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¿ÍÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ï¸ÄÀ­Åª¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ­¡¿²¬»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À­¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¸ÄÀ­Åª¤À¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À­¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹

¤³¤Îµ­»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Ê¡Åç ¤æ¤­
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ­»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤­)