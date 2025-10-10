FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬²÷µó!¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤ËÊû¤°Æ±ÅÀÃÆ¡¡ÆüËÜÂåÉ½»Ë¾åºÇÂ®11»î¹ç¤Ç2·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡½¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð(28¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬AÂåÉ½ÄÌ»»10ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¡£8·î¤Ë»àµî¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Î12»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ë¾åºÇÂ®¤Î11»î¹ç¤Ç2·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤âÆ±26Ê¬¡¢FW¾®Àî¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤¤¤Æ¹â¤¯Éñ¤¤¤¢¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ï¥ó¥Ð¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤1¡¼1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡FW¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¬ÂåÉ½ÄÌ»»10ÅÀÌÜ¡£ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é11»î¹çÌÜ¤Ç¤Î2·åÆÀÅÀÅþÃ£¤Ï12»î¹ç¤Î³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ë¾åºÇÂ®¤È¤¤¤¦²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾Á°¡¢8·î10Æü¤Ë¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£Âçºå¤ÎÃÏ¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÊû¤°¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£