¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß¤Ë¡È¿·¤¿¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¡ÉÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºöË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÏ¤±½Ð¤»¤º¤Ë¹©»ö ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô
¶üÏ©»ÔËÌÅÍ¤Ç¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ëÂçºå¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºöË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¹©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶üÏ©»ÔËÌÅÍ¤Ç¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥¨¥³¥í¥¸ー¤Ï¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºöË¡¤ÇÄê¤á¤ëÆÏ¤±½Ð¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢Ë¡Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºöË¡¤Ç¤Ï¡¢0.3¥Ø¥¯¥¿ー¥ë°Ê¾å¤ÎÅÚÃÏ¤Ç·¡ºï¤äÀ¹ÅÚ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹©»ö¤Î30ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤Ï¡Ê10·î10Æü¤Î¡ËÄêÎã²ñ¸«¤Ç
¡ÊËÌ³¤Æ» ÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¡Ë¡ÖÉ¬Í×¤ÊÅÚ¾íÄ´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ±þÃæ/Æ»¤È¤·¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÆ»¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃÙ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ÔÄ®Â¼¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·úÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¡¢Àè·î¤«¤é¹©»ö¤¬°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©»ö¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ëÆüËÜ¥¨¥³¥í¥¸ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶üÏ©»Ô¤Ï10·î15Æü¤Ë¶¨µÄ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ï»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÆ³«¤Î¾ò·ï¤ä»þ´ü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
