´ü´Ö¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍý¤â¡Ö³«¶È1¼þÇ¯¤ÎÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈËþºÜ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
14Æü¤Ë³«¶È¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡£1¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡¢¤¢¤ÎÅ¹¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä»®¤Ê¤É¤Î¥¥Ã¥Á¥ó»¨²ß¤ä¡¢
ÌîºÚ¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×¥½ー¥¹¤Ê¤É¡¢Ìó700¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶2³¬¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖDEAN¡õDELUCA¡×¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿ ¡È¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡É ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤ä¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î»î¹ç¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²°Âæ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥íー¥ë¡×¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õー¥É¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±ÊÅÄÂóÌ¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ó¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£¥ª¥Þー¥ë¥¨¥Ó¤È¥³ー¥ë¥¹¥íー¤Î»ÀÌ£¤¬¤È¤Æ¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÊDEAN¡õDELUCA ÌîËÜ ËãÍ³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î½ÐÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥Õー¥É¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
½ÐÅ¹¤Ï¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ëÄ¹ºê¡Ù¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLES CINQ SENS¡×¡£
14Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹ÎÁÍý¤â°ì¿·¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë 8ÉÊ¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ»Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÌò¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¼«¤é¸·Áª¤·¤¿Ä¹ºê¤Î³¤¤Î¹¬¡£
¥á¥¤¥ó¤ÎµûÎÁÍý¤Ï¡¢5¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÄÃæ Äª¹¬ ÎÁÍýÄ¹¡Ë
¡ÖLES CINQ SENS¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¹á¤ê¤ä¸«¤¿ÌÜ¡¢±é½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¡£
¿Íµ¤¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¡¢K―POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£