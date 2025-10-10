£²£¶Ç¯´Ö¤Î¼«¸ø¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ËËë¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Î¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¡×¡ÖÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò½ä¤ê²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÂ¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¼«Ì±¤¬±þ¤¸¤º¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡££±£¹£¹£¹Ç¯¤«¤é£²£¶Ç¯´ÖÂ³¤¯Ï¢Î©¤ò´Þ¤à¼«¸ø¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÏËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¼«Ì±¤Î²óÅú¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤À¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅÞ¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤À¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÅÞËÜÉô¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸øÌÀÂ¦¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢ÊÖ»ö¤òÎ±ÊÝ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸øÌÀ°Æ¤Ë¤³¤Î¾ì¤Ç»¿ÈÝ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¡£ÅÞÆâ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤¬¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÂ¦¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÀÆÆ£»á¤«¤é¤ÏÃ¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢¡Ö£²£¶Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¡£ÀÆÆ£»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌîÅÞÅÞ¼ó¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¡£¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍ½»»°Æ¤äË¡°Æ¤´¤È¤Ë»¿ÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÏºòÇ¯¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Èº£Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ä£²£°£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»À®Î©¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤É¤ÈÀ¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë·Á¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀ¤â¡¢º£¸å¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£ÀÆÆ£»á¤Ïº£¸å¤Î¼«Ì±¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÕÎ½¤Ï½Ð¤µ¤º¤Ë¹ñ²ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢½°±¡Áª¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±¤«¤é¿äÁ¦¤Ïµá¤á¤º¡¢¼«Ì±¸õÊä¤Ø¤Î¿äÁ¦¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï£·Æü¤Î¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«Ì±¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÞÆâ¤Îº¬¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¼èÀè¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©ÁÈ¿¥¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¼«Ì±Â¦¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ç¸¥¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¯¼£³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤ÆÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£