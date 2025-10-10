SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·³¤»á¤Ë¤è¤ë07Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¡¢¾¾Â¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¡£¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
·àÃæ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¸À»Ä¤¹¤È¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¹âÈª¤Ï¡Ö»ä¤Ï²¿¤«¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¿Í¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤é¡Ø¤È¤í¤í¡Ù¡Ø¤â¤ÁÈ©¡Ù¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø´èÄ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¿´¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¡¢¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë²¼¤²¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡×¤Ï¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇÄã¥é¥ó¥¯¤ÎÌÜÉ¸¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤ÆÍèÀ¤¤Î¼«Ê¬¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤ÁÈ©¡×°Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¡ÊSixTONES¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤éËÍ¤é¤Ï²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£