½÷Í¥¤ÎµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ê39¡Ë¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼ç±é¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤Î¡ÈÆóÌÌÀ¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¿·³¤»á¤Ë¤è¤ë07Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡£¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
ÀëÅÁ³èÆ°¤Ç¡¢µÜùõ¤È¹âÈª¤Ï¾¾Â¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëSixTONES¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¼ýÏ¿¤ÎÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÜùõ¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¾¾Â¼¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤ª´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤È¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼´ë²è¤Ç¸«¤»¤ë¾¾Â¼¤Î¤Ï¤¸¤±¤Ã¤×¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¡£°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï²ÉÌÛ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¹âÈª¤â¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö2¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤°ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¸½¾ì¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡£¾¾Â¼·¯¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤¸¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºÇ¹â¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤Ãç´Ö¤È¤¤¤ì¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¤¶¤ï¤Ä¤¡¢¾Ð¤¦µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¾Â¼¤Ï¸ý¸µ¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤Æ¡Ö¤·¤Ã¡¼¡×¤Èº©´ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¯¤¹¤¯¤¹¾Ð¤¦¤«¤é¡¢¥À¥µ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¹âÈª¤Ï¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¤º¤Ã¤È²£¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¤¢¤È¡£¤ªÊ¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆ¤Ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£