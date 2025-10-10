SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×³ø»³±Ç²èº×¤Ç´õÍ¤ÊÂÎ¸³¡¡Ã±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¸ø³«
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤Ç¡¢Æ±ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÁ´¹ñ136´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£ÉõÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£±ü»³´ÆÆÄ¤ÎÅÐÃÅ»þ¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤¬°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÆÏ¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖÀµ²ò¤ÎÆÏ¤Êý¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¿·³¤»á¤Ë¤è¤ë07Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡£¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
Æ±ºî¤ÏÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤Ç¾¾Â¼¤È±ü»³´ÆÆÄ¤¬´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å±Ç¸å¤Ï´ÑµÒ¤¬¤ª¤Î¤º¤È2¿Í¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë±ß¤òºî¤êÇï¼ê¤òÂ£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤é´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢±ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÇï¼ê¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¾Â¼¼«¿È¤â¼«¿®¤òÆÀ¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬°¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼¡¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢²¿¤«´¶¤¸¤¿¤ê´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¼«Ê¬¤¬ÍÂ¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ò¤¼¤ÒÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£